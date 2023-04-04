“擴大應急手術財政投入……實現119-醫院實時溝通”[主人公報道組鱷漂流系列終結篇下]. April. 04, 2023 07:57. . 急救患者沒有得到治療、無力地漂泊的“漂流”已成為日常。如果不糾正導致這壹現象的原因，今後在救護車、急診室漂流時，可能會有人失去生命。結束“漂流”的解決方法很簡單。手術醫生應該比現在多。應該修改連接醫生和患者的系統。這是政府和國會已經知道的答案。只是放棄了實行的義務。保健福利部上個月21日宣布的《第四次應急醫療基本計劃》與此前反復的內容沒有什麽不同。沒有果斷的實行方案。《東亞日報》主人公報道組修改了部分基本計劃。這是從去年10月起到今年3月為止，對26名漂流患者和100多名現場醫療人員和急救隊員進行深層采訪後得出的結論。● 脫離現場的政府對策去年12月17日，有兩個上小學的孩子的裴炳仁（音，40歲）在慶北安東市因交通事故骨盆骨碎裂。雖然28分鐘後被送往安東醫院，但包括該醫院在內的附近7家醫院沒有可以進行手術的醫生。其他3家醫院雖然有醫生，但已經在對其他患者進行手術。裴某在受傷5小時35分鐘後被送往約220公裏外的醫院。缺乏手術醫生，是漂流的最根本問題之壹。急救患者應按照救護車→急救室→手術室的順序暢通無阻地移動。但如果手術室沒有醫生，各階段就會堵塞，患者就會在街上漂流。作為解決這壹問題的方案，福祉部提出了“循環值班制”。例如，周壹讓可以進行腦出血應急手術的醫生常駐A醫院，周二讓醫生常駐B醫院。但這只是回避手術醫生本身不足這壹現實的“紙上行政”。擁有區域外傷中心的部分醫院甚至找不到阻止四肢截肢的血管手術醫生。把需要手術的重癥小兒患者24小時診療的小兒專門急救醫療中心從全國8個增加到12個的對策也是如此。已經指定的8個中心中，部分中心也因找不到手術醫生而面臨關門。有人指出，最終需要的是大幅提高應急手術的補償，或者把重癥應急患者收容率反映在上級綜合醫院評價等根本性對策。為此，必須把投入不必要的檢查和輕癥診療的健康保險財政引向應急手術。現行的“相對價值分數制”結構只能以低廉的價格制定應急手術費。因為這是減少政策受惠者的工作，所以擔心出現逆風的政府和政治圈正在推遲該改革。● 119-急診室-手術室要實時溝通如果要想把急診患者在路上徘徊的時間減少1分鐘，就需要壹次性找到可以治療的醫院的系統。上個月19日在大邱發生的17歲女學生墜落死亡事件中，該系統的缺失陸續浮出水面。急救隊在不知道醫院是否可以治療患者的情況下，在多個急診室流浪，調度室以不準確的信息為基礎，給醫院撥打了電話。此次福利部的對策中包含了“將構建119急救隊按照錄入在平板電腦裏的患者信息傳送到預定移送醫院的系統”的內容。考慮到實際急救患者經歷所謂的“救護車轉圈”，從咨詢患者收容的階段開始共享患者信息，才能快速移送。在各地區追加設置幫助醫院間轉院的調度室的對策能否實現還是個未知數。因為連中央急救醫療中心調度室也削減了人力擴充預算。福祉部相關人士透露：“今年沒有用於設置地區調度室的預算，明年也很難確保。” ● 應該把重癥和輕癥急診室分開 像出租車壹樣使用119急救車的輕癥患者也是導致漂流現象的壹大原因。去年12月19日中午12時21分，在首爾廣津區紫陽洞出現了心臟驟停患者。心臟驟停患者每晚1分鐘進行心肺復蘇術，生存可能性就會急劇下降7%-25%。但是去救該患者的是距離10分鐘車程的松坡消防署蠶室119急救隊。因為更近的急救隊全部接到“痰多”或“腳酸痛”的119報警，已經出動了。 擁擠的急診室也是浪費黃金時間的罪魁禍首。大型醫院急診室每天晚上都擠滿了等候患者，但他們每3人中就有2人是可以在小型急診室接受治療的輕癥患者。記者在急診室采訪時，還有因為“手拿包拿久了，手掌變白了”要求診療的情況。 現在應該考慮，如果沒有任何癥狀的人反復叫救護車或訪問大型醫院急診室就征收巨額費用的方案。目前，輕癥患者使用大型醫院急診室時，除了多交4萬韓元的應急醫療管理費外，沒有其他損失。在日本，急救隊可以拒絕輕癥患者乘坐，非急救患者如果使用大型醫院急救室（高度救命急救中心），將收取相當於數十萬韓元的診療費。

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