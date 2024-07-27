“炸彈義舉”羅錫疇義士的7封信件首次向大眾公開. July. 27, 2024 07:24. by 史智媛記者 4g1@donga.com. “來到中國東奔西走，與其這樣無心地餓死或凍死，還不如回到本國，不抱太大希望，只求以身報國。” 這是1925年8月25日羅錫疇義士（1892~1926年）寫給義烈團同誌李承春（本名李華益•1900~1978年）的信中的壹部分。在中國長期開展獨立運動並飽受苦難的他表明了回到祖國展開義舉的決心。實際上，羅義士在第二年12月28日向日本殖民經濟的走狗—京城（現首爾）的朝鮮殖產銀行和東洋拓殖株式會社投擲炸彈後自殺。 國立中央博物館在迎來光復節79周年的26日開幕的“朝向獨立的永不熄滅的火花，羅錫疇”展示會上公開了這封信。展示會上將展示羅義士寫給白凡金九（1876~1949年）的兩封信、寫給李承春的四封信、寫給黃海觀（本名黃翊洙•1887~?）的壹封信等7封信。這些信件向大眾公開尚屬首次。 羅義士在1925年7月28日寫給白凡的信中寫道：“攜帶品（炸彈）準備好了，但區區幾百韓元的費用還沒有完全到手。”他分享了炸彈義舉計劃，並囑咐說：“計劃切實實行（爆炸），懇切地希望大家支持我，直到我達到目的為止。”除此之外，信中還包括了尋找炸彈和手槍的報告、為尋找回國航班而努力的過程、吐露回國資金不足的困難等內容。該展覽將持續到10月9日。

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