子女人均繼承稅減免額將從5000萬韓元→5億韓元. July. 26, 2024 07:57. by 世宗=李浩記者、尹明珍記者 number2@donga.com. 從明年開始，對留給子女的財產征收繼承稅時，每名子女的抵扣金額將增至原來的10倍。最高稅率也從50%降低至40%。最高稅率調整是時隔25年、繼承稅抵扣限額是時隔9年的改編。但是共同民主黨反駁稱“不能對富人減稅”，預計國會通過將面臨陣痛。 企劃財政部25日在首爾中區銀行會館舉行稅制發展審議委員會，確定了包含上述內容的《2024年稅法修正案》。副總理兼計劃財政部長官崔相穆在事前新聞發布會上表示：“將把世界最高水平的繼承稅最高稅率下調至40%，並將繼承稅子女抵扣（減免）金額從5000萬韓元大幅擴大至5億韓元，減輕中產階層，特別是多子女家庭的繼承稅負擔。” 同時，政府還決定將適用最低稅率10%的區間從1億韓元提高至2億韓元。企業最大股東繼承股份時附加20%的制度也將被取消。但是最多30億韓元的配偶抵扣和壹次性抵扣將維持現有的5億韓元水準。 政府為了增加結婚和生育，決定新設“結婚稅額減免制度”，規定新婚夫婦進行結婚登記後返還100萬韓元的所得稅。對象是從今年1月開始到2026年為止結婚登記的新婚夫婦。另外，原本每名子女減免15萬~30萬韓元的所得稅也決定上調10萬韓元，達到25萬~40萬韓元。 綜合房地產稅改編方案並沒有包含在今年的稅法修正案中。因為，去年綜合房地產稅繳納人員和稅額已經大幅減少，而且如果改編綜合房地產稅，地方財政將不可避免地受到打擊。企劃財政部相關人士表示：“將關註國會的討論情況。”對於當初決定從明年開始征稅的虛擬資產投資所得，征稅時間推遲了2年。 據推算，由於今年的稅法修正案，從明年開始稅收將減少4.3515萬億韓元。特別是繼承贈與稅每年將減少3.7萬億韓元左右。在稅收漏洞持續不斷的情況下，尹錫悅政府上臺後連續3年保持減稅基調，因此有人擔心財政的可持續性。

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