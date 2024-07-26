國會科學技術情報放送通信委員長說“多大歲數了?”……李真淑：“這是個人信息”. July. 26, 2024 07:58. by 尹多彬記者、李浩宰記者 empty@donga.com、hoho@donga.com. 國會科學技術情報廣播通信委員會25日舉行廣播通信委員長候選人李真淑的人事聽證會，會上接連出現了“韓國的戈培爾”“候選人的年齡是多少”等人身攻擊性發言。 共同民主黨議員們當天主張，李真淑作為管理層工作，在MBC罷工當時設置了稽查職員的節目“Troy Cut”。對此，李真淑解釋稱那不是核查，而是內部網絡黑客事件，並舉起了事先準備的資料照片。對此，共同民主黨所屬的科技委員長崔敏姬表示：“把那個放下吧。現在是在舉牌鬥爭嗎?那樣的話會形成越來越不利的輿論。”共同民主黨幹事金玄議員也加入進來：“不提交要求提交的資料，現在是在做秀嗎?” 國民力量黨議員們以李真淑是第壹次參加人事聽證會、不知道程序為宗旨進行了掩護。對此，崔敏姬表示：“因為她是第壹次參加人事聽證會，所以壹邊教著，壹邊讓她做著，李候選人多大歲數了？”李真淑則答道：“因為是個人信息，所以不會告訴大家。” 崔敏姬又追問：“候選人兩邊舉著牌子，搞笑地嘲弄委員會，見過這種行為嗎?”李真淑則反駁道：“沒有嘲弄的想法。這不是標語牌，而是關於我發言的相關資料。”隨著兩人持續展開攻防戰，國民力量黨議員們提出了抗議，崔敏姬朝著執政黨議席說：“現在龍山（總統室）看著呢，要穩重壹點。” 曾是MBC記者前後輩關系的共同民主黨鄭東泳議員和李真淑之間也展開了攻防戰。鄭東泳對李真淑說：“有可能成為韓國的戈培爾。希望為維護名譽而深思熟慮。”李真淑針鋒相對地表示：“您對我使用了戈培爾這樣的表達方式，我感到非常遺憾。”

한국어