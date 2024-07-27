史無前例的“廣播通信委員零人體制”……朝野政黨試圖掌握公營電視臺的合作品. July. 27, 2024 07:23. . 尹錫悅總統26日批準了廣播通信委員長職務代理兼副委員長李相仁的免職案。共同民主黨為了阻止構成上對在野黨有利的MBC經營層的交替，突然提議了職務代理彈核案，李相仁因此主動辭職。至此，包括部長級委員長在內，以5名常任委員體制運營的廣播通信委員會迎來了首次沒有壹名常任委員的事態。政府計劃，立即任命後任常任委員，在委員長候選人李真淑的人事聽證會結束後，重新組成兩人體制，進行MBC理事團的交替。 這是繼李東官、金洪壹兩名委員長之後，連續第三次發生彈核廣播通信委員會負責人風波。代行委員長職務的彈核在憲政史上尚屬首次。去年8月，屬於國會推薦名額的3個常任委員職位空缺，在朝野展開政治攻防戰的情況下，未能任命繼任者。此後，只剩下總統提名的常任委員，形成了最少議決法定人數的兩人體制，廣播通信委員會的職能壹旦再少壹人，就會停止，從而形成了發起彈核案-辭職-重新任命的惡性循環。在1年零2個月的時間裏，包括代理職務在內共更換了7次負責人，廣播通信委員會處於停滯狀態。 隨著公營廣播理事團更叠期的臨近，朝野政黨間的廣播主導權之爭也越來越激烈。在野黨繼將廣播通信委員會議決的法定人數定為4人以上的《廣播通信委員會法》之後，又試圖依次強行處理有關KBS、MBC、EBS理事團組成的《廣播三法》修正案，國民力量黨表示，“"這是在野黨試圖永久掌握公營廣播”，進入了歷史上第二個最長紀錄的阻撓議事（無限制討論）。對李真淑候選人的人事聽證會雖然在國務委員聽證會歷史上首次進行了3天，但是否進行了充實的人事考察還是個疑問。在野黨的道德性和政策力量考察被人身攻擊性粗話所掩蓋，執政黨在眾多爭議中也只是急於袒護李真淑。 政府計劃不管國會是否通過人事聽證報告，直接任命李候選人，在野黨計劃在李真淑就任後立即發起彈核案。執政黨決定，如果《廣播四法》獲得通過，將要求總統行使否決權。難道不管廣播通信規制業務癱瘓與否，都要走到誰贏誰輸的地步嗎？小伎倆只會招來小伎倆。朝野要推薦常任委員候選人，政府要迅速任命，先讓畸形廣播通信委員會的兩人體制恢復正常。

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