德國半導體四大巨頭齊聚壹堂，展開“人工智能-電動汽車速度戰”. April. 03, 2023 07:58. by 德累斯頓=常駐歐洲記者趙恩雅、波士頓=常駐紐約記者金賢洙 achim@donga.com,hskim@donga.com. 當地時間3月27日，在德國東部薩克森州德累斯頓的半導體產業園區“薩克森矽谷”外圍。 德國最大的半導體企業英飛淩科技公司的半導體生產設施前的空地充滿了挖土並裝載的挖掘機和卡車等重裝備的轟鳴聲。該公司的宣傳經理迪亞娜·卡塞勒表示：“計劃從2026年秋季開始啟動300毫米晶片（半導體基板）潔凈室。”國家核心產業——用於電動汽車的半導體生產基地預留地被鐵絲網包圍，到處都安裝了閉路電視攝像頭等，森嚴的警戒場面映入眼簾。 圍繞全球尖端半導體供應網的主導權，美國、韓國、臺灣、日本、中國的角逐戰非常激烈，在這種情況下，在歐洲生產的3個半導體中占據1個的薩克森矽谷也在持續進行大規模投資。 3年後，施工現場將新增3個足球場（2萬平方米）規模的潔凈室。現有的生產設施（約4萬平方米）將增至原來的1.5倍。車載半導體全球排名第壹的英飛淩在增設清潔室方面投入了公司成立以來最大規模的50億歐元（約7萬億韓元）。博世也決定今年在增設生產設施上投入1億歐元（約1400億韓元）。薩克森經濟開發公社信息通信技術負責人阿爾敏·萊斯（音）表示：“歐盟公布向成員國投資企業提供大規模援助的《歐洲半導體法》方針後，跨國企業的投資咨詢有所增加。” 最近，以“地球上最具革新性的1平方英裏”著稱的美國波士頓麻省理工學院旁邊肯德爾廣場的生物技術集群中，全球生物技術企業絡繹不絕。世界十大生物制藥公司中有9家在這裏設立了研發中心。韓美藥品、LG化學等韓國企業也在波士頓建立據點。 像這樣，技術發達國家確信每年創造數十萬億韓元附加價值的尖端產業園區將成為全球技術戰爭的前沿基地，各自為尖端產業生態系統的建設傾註了心血。

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