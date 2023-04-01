因為低生育率，“2060年,400萬韓元工資要繳納137萬韓元的國民年金”. April. 01, 2023 08:01. by 金素英記者 ksy@donga.com. 據預測，如果國民年金像現在這樣運營，到2055年基金將枯竭，到2060年，將需要繳納月收入的34%的保險費。這將是目前保險費率（9%）的3.8倍。有分析稱，如果將基金投資收益率提高1個百分點，基金枯竭時間可以推遲5年左右，但考慮到最近經濟惡化等，並不容易。 ● 嚴重的低生育率，導致保險費率暴漲 保健福利部下屬的國民年金財政推算專門委員會31日發布了第5次國民年金財政計算財政推算最終結果。政府根據《國民年金法》，每5年進行壹次預測基金耗盡時間的推算。此前，1月估算委員會公布的是試算結果即暫定值、當天的最終數值。估算委員會又提出了兩個假設，即生育率比1月份發表時更低，保險費率會有什麽變化。 1月份，假設2046年的合計生育率為1.21人，基金預測到2055年將枯竭，2060年的保險費率（征收方式費用率）將上升到29.8%。合計生育率是指壹名女性在15歲-49歲之間生育的平均新生兒數。雖然現在用基金積累的錢支付年金，但是到2060年基金已經枯竭，所以只能以“當年收錢，當年支付”的方式運營年金。這時適用的保險費率稱為征收方式費用率。 推算委員會在此次最終宣布中還提出了合計出生率分別為0.98名（2054年）和1.02名（2050年）的情況。 第壹個劇本是假設“最差的出生率”、超低出生率的情況。在這種情況下，基金枯竭時間仍然是2055年沒有變化，但征收方式費用率將上升到34.3%。因為隨著低生育率導致人口減少、年金加入者減少，每人要負擔的保險費也會增加。在第二種版本中，2060年的征收方式費用率為32.6%。 如果適用該規定，2060年月薪為400萬韓元的上班族A某要繳納的保險費在合計生育率為0.98名時為137.2萬韓元，合計生育率為1.02名時為130.4萬韓元，合計生育率1.21名時為119.2萬韓元。這些金額中壹半由公司承擔，壹半由A某承擔。 目前，國民年金在59歲之前繳納保險費，65歲（1969年以後出生的人）開始領取年金。假設這壹制度不變，那麽現在的22歲（2001年生）以下的年輕人到2060年就要繳納34%以上的年金保險費。也就是說，如果推遲改革，目前在大學學習並夢想進入社會的“MZ壹代（千喜年+Z壹代）”可能會陷入“年金的泥潭”。 ● 提高收益率可以延緩枯竭……近期虧損 但是據分析，如果國民年金公團基金運用本部有效運用基金，提高收益率，就可以推遲枯竭時間。估算委員會分析了基金投資收益率變化帶來的基金枯竭時間，如果將基本收益率定為4.5%，枯竭時間是在2055年。如果收益率上升0.5個百分點，達到5%，基金枯竭時間將推遲到2057年。如果達到上升1個百分點的5.5%，將推遲到2060年。 但是像這樣提高收益率並不容易。去年，韓國國民年金收益率因國內外投資環境惡化而出現-8.22%的赤字。最近10年間的年平均收益率為4.9%。福祉部相關人士表示：“通過討論會，最早將於4月制定提高收益率的方案。” 福利部計劃以財政推算結果為基礎，到10月末為止制定年金改革案並提交國會。但人們擔心，當時距離明年4月議會選舉只剩下6個月的時間，推進改革並不容易。

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