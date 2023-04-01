執政黨和政府：“立法旨在保證自由長期休假”……出面應對“每周最多69小時”爭議. April. 01, 2023 08:01. by 趙權衡記者、金藝允記者 buzz@donga.com,yeah@donga.com. 國民力量黨和政府為了讓勞動者自由使用長期休假，將進行立法。這是對之前宣布工作時間制度改革方案的過程中出現的“每周最多69小時”爭議的對策的壹環。 國民力量黨政策委員會議長樸大出（音）31日在國會以改雖工作時間制為主題的黨政總（執政黨、政府、總統室）早餐懇談會後舉行的新聞發布會上表示：“最重要的是，為了找出能讓二三十歲年輕人支持的對策，我們討論了各種方案。為了能讓勞動者自由地享受長期休假，我們討論了立法化方案等。” 分析認為，這是接受了MZ壹代提出的“營造可以自由休假的環境為優先”的要求的對策。此前，政府宣布了勞動時間制靈活化方案和積累延長、夜間、休息日工作時間使用的“工作時間儲蓄賬戶制”，重點放在了可以去長期休假這壹點上。但是勞動界和MZ壹代立即出現了“現在的休假也休不了”的反駁。在3月23日在國會舉行的“青年壹代所說的尹錫悅政府的勞動政策”座談會上，也有人指出：“新職員上個月多工作了幾天，能否堂堂正正地說再休息3天呢?”雇傭勞動部相關人士表示：“黨政就首先要修改休假相關困難事項達成了共識。” 政府和執政黨決定通過法制化解決綜合工資制助長“免費加班”的問題。樸大出表示：“討論了根除包括濫用工資制的、完善工人代表制等防止現場惡意利用內容的法制化方案。” 不過，樸大出表示，“"方向性是修改僵硬、壹刀切的以壹周為單位的工作時間靈活化方針”，就勞動時間靈活化的方針表明了立場。對於是否設定工作時間上限的問題，他只表示：“正在深思熟慮。”分析認為，不會提供與每周69小時相同的框架。執政黨相關人士表示：“應該遵守總統所說的每周不到60小時的上限。”

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