尹總統：“通過網絡大肆傳播的假新聞正威脅民主主義”. March. 30, 2023 08:04. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統表示：“通過網絡全方位擴散的假新聞正威脅保障自由的民主主義”，“錯誤的虛假信息和煽動歪曲了國民的決策，瓦解了選舉等民主主義的本質系統。” 尹總統29日在以“與經濟增長壹起繁榮”為主題的第二次民主主義首腦會議討論會上發言時表示：“正面否認國際秩序的權威主義勢力的陣營化加上以‘反理性主義’為代表的假民主主義正在全世界範圍內擡頭”，“引領自由和繁榮的民主主義面臨重大挑戰。”尹總統去年12月與大韓民國學術院學者們共進午餐時曾表示，“為了驅逐假新聞，守護民主主義，積極認同應制定數字規範這壹主張。”會議在青瓦臺迎賓館通過視頻進行。 尹總統就國際局勢評價道：“國際上試圖通過力量改變現狀威脅著自由”，“地緣政治矛盾和利益競爭相融合，國際社會分裂，多邊合作大幅萎縮。”接著，他補充道，“70多年前通過國際社會的幫助守護了自由的韓國現在作為國際社會的‘自由促進者’正在盡到作用和責任”，“將與國際社會緊密合作，為堅定地守護民主主義而強力支持和行動。” 由美國主導的此次會議的共同舉辦國包括韓國、荷蘭、贊比亞、哥斯達黎加等。參加第2次會議的國家有120多個，比第1次會議增加了10多個。韓國將於30日代表印度太平洋地區，主持有關應對腐敗的挑戰和成果的會議。 預計拜登總統將針對中國、俄羅斯等強調民主主義國家的團結。特別是臺灣被列入此次會議的參與國，預計將會引起中國政府的強烈抗議。 會議之前，尹總統和美國總統拜登發表聯合聲明稱“韓國將主辦第三次民主主義峰會”。韓美首腦在聲明中表示：“韓國和美國以共同的民主價值和尊重人權為基礎，共享深厚的紐帶，將進壹步加強堅固的政治、經濟、安保和人際關系”，“韓國的民主制度在印度太平洋地區是強力的明燈。”

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