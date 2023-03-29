在急診室裏繼續漂流……尋找病床再走152公里. March. 29, 2023 07:56. . “這個患者的白血球數值是3萬嗎？” 麗水全南醫院急診醫學科科長姜京國（音）似乎不敢相信，再次看了檢查結果。這比正常情況高出3倍以上。雖然不知道原因，但這是身體出現嚴重異常的信號。必須立即送往可以進行血液透析的醫院。姜科長拿起了電話。 乘坐救護車越過急診室的門檻並不意味著患者的“漂流”就結束了。有些患者即使躺在急診室的病床上，也要茫然地等待醫生。1月15日，在全南麗水市麗水全南醫院急診室的張富貴（74歲）就是這樣。 ● 在擁擠不堪的急診室裏開始“漂流” 40分鐘前的晚上10點25分，麗水全南醫院急診室的電話鈴響了。這是119急救隊詢問是否可以把患者帶過去的普通電話。“來吧。” 3分鐘後到達的救護車上躺著富貴。他的妻子說：“雖然患有糖尿病，但本來是健康的，現在卻因為精神不振而來的。” 急診室裏擁擠不堪。因血便前來急診室的50多歲男性看起來病情嚴重，醉酒打架後被送來的20多歲男女大聲喊叫。他旁邊的7歲男孩燒得十分厲害，正在輸液。這是與往常沒有什麽區別的夜間急診室。 在此期間，富貴的檢查結果出來了。他的情況看起來並不特別嚴重，白血球的數值卻高到了即使心臟驟停也不感到奇怪的程度。姜科長當時嚇了壹跳，大喊道“請準備導尿管”，並脫掉醫用外袍。雖然緊急用了藥，但不知道會有多大效果。最終需要連接緊急血液透析機器。但重癥監護室已滿。在麗水全南醫院重癥監護室11張病床上，沒有不危重的患者。 晚上11點30分。富貴在接受急救後又去接受追加檢查，姜科長回到了座位上。“原因不清楚……”頭痛得不由自主地皺起了眉頭。他喝了壹口水，翻開了1300多頁的厚厚的應急醫學教科書。在谷歌搜索相關論文。 得從富貴平時吃的藥開始重新確認壹下。留在家裏的家人拍下了藥包的照片，但字太小，很難辨認。能從患者的診療記錄來看就好了，但從其他醫院接收的患者，是拿不到診療記錄的。雖然政府宣傳說，只要安裝“我的健康記錄”應用程序，隨時都可以看到記錄，但姜科長從未見過安裝該應用程序的老年患者。 “有可能得去大學醫院。”姜科長為了不嚇到富貴的妻子，用平靜的聲音介紹了病情。“不太好。子女也請聯系壹下吧。”臉色煞白的妻子顫抖著拿起了電話。 ● 獨自守在急診室的醫生，尋找代替診療的醫院 過了壹天，16日0時24分得到的追加檢查結果顯示，富貴的狀態非常危險。藥不靈了。“趕緊把患者送到其他醫院吧。血很糟糕。” 之後出現了熟悉的場面。就像蠶室119急救隊移送鎮洙（化名）時壹樣，姜科長開始撥打電話。從重癥監護室還有不少空位的附近醫院開始……如果拒絕接收患者，就打電話到下壹家醫院。雖然可以在中央急救中心網站上看到附近醫院的病床現狀，但醫生姜科長比任何人都清楚那是沒有意義的數字。即使有空床，如果沒有治療醫師，就只是數字而已。 “我想咨詢壹下74歲的男性能否進行緊急血液透析。啊……是的。” 姜科長神經質地按下了無辜的電話結束按鈕。“朝鮮大學也不行……”心裏火燒火燎了。為了以防萬壹，他拿出了自動按摩心臟的機器和人工呼吸器。在麗水全南醫院，可以進行血液透析治療的附近醫院，也遠在向北需要行 1個半小時的光州。但是剛才光州全南大學醫院和朝鮮大學醫院都說不能接收富貴。 姜科長不斷嘗試，不斷失敗。全南順天市、和順郡、木浦市的3家大醫院也回答說：“很難接收富貴。”甚至給慶南的晉州市慶尚大學醫院打了電話，但結果也壹樣。“剛才那裏已經是最後壹個了。”康科長喃喃地說。 幸運的是，超過1個小時沒有出現危重患者。在這個急診室，醫生只有康科長壹人。沒有余力再接收患者。全國516個急診室中，除了38個規模較大的地區急救中心外，其余大部分都是壹名急診醫生常駐。 ● 尋找壹個空床位，行駛152公里 零點56分。姜科長給中央急救中心下屬的狀況室打了電話。該狀況室是在危重患者在急診室得不到適當治療時，搜尋可以治療的醫院的組織。姜科長之所以沒有壹早就給這裏打電話，是因為狀況室負責全國所有急救患者，總是“超負荷”。狀況室的4-6名常駐職員給每家醫院壹壹打電話，搜尋病床。姜科長壹直在打電話。所以只在最後壹刻請求幫助。 與狀況室通話後，姜科長在顯示器上點開了地圖。地圖上標有全國主要急診室和直撥電話號碼。“會去哪裏呢……可不能太遠。” 淩晨1時51分，全北全州市全北大學醫院來了聯絡，：“把患者送來吧。”這是狀況室給找的醫院。雖然是兩個小時的車程，但並沒有選擇的余地。姜科長跑出急診室，叫來了富貴的妻子。聽說要越過道界去全北大學醫院，妻子反問道：“是全州嗎？”姜課長答道：“是的，最近的地方是全州。” 護士叫來了富貴要坐的私人救護車。載著富貴的救護車行駛了152公里，在淩晨3點57分到達了全北大學醫院急診室。這時候距離姜科長開始撥打電話已經過了3小時30分鐘。像富貴壹樣經過其他醫院被送往急診室的患者，在2021年多達48.3781萬名。相當於當年急診室每10名患者中就有1名。

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