“尹就任1周年”總統室提出人事改編. March. 29, 2023 07:55. by 張寬錫, 申나리 jks@donga.com,journari@donga.com. 韓日首腦會談前夕的10日，總統室禮賓秘書官金壹範辭職，27日，總統室外交秘書官李文熙被替換的消息傳開。據悉，總統室還討論了更換總管尹錫悅政府外交安保政策的國家安保室長金聖翰的方案，因此外交安保部門出現了“異常氣流”。這是在首腦外交的最大活動—韓美首腦會談、5月G7峰會之前出現的舉措，總統室沒有對秘書官交替做出明確的說明，因此爭議正在擴大。 ● “韓美首腦文化活動準備延遲，是引發革新的開端” 據悉，總統室之所以考慮進行人事改革，是因為外交安保部門日程調整失敗等問題。總統室相關人士表示：“據觀測，外交安保部門出現了未能正確履行或貫徹總統意願的事例”，“據我所知，這不是壹次，而是反復出現的問題。” 據悉，特別是在訪美期間協調拜登總統夫婦主辦的國賓晚宴相關日程的問題上出現的混亂，成為了人事改編的決定性觸發器。據悉，美國方面提議韓流明星BLACKPINK和美國流行歌手Lady Gaga在韓美首腦會談國賓晚宴上以“紀念韓美同盟70周年”為主題壹起演出。這反映了吉爾•拜登女士對K-POP和大眾文化特別感興趣的意見。執政黨相關人士表示：“據我所知，在此過程中，韓國大使館向總統室轉達了5次以上的美國意見”，“外交安保部門應對緩慢，面臨流產危機。”壹位政府相關人士表示，“就國事訪問活動的準備及協調問題，持續的遺漏和安保室內的迂回報告，失去了總統的信任，不僅是秘書官，還有傳聞說金室長也或將在訪問美國之前決定去留。”另壹位相關人士表示：“職業外交官出身的秘書官在協調與美國之間的正常日程時遺漏了，這是很難想象的事情”，“對金建希女士或美國總統夫人吉爾•拜登女士之間的日程安排或對她們提出的想法賦予了相對較低的重要度，因此很有可能發生了事故。” ● “對北韓挑釁等全球焦點問題做出先發制人的判斷感到遺憾” 從根本上看，在北韓核威脅達到高潮、圍繞韓半島的嚴重外交安保環境下，外交部和國家安保室只有順利溝通，取得協同效果，才能使國家利益最大化。有評價稱，（外交部和國家安保室）不僅沒有做好訪美準備，而且沒有做出判斷，特別是拋開單純的彈道導彈發射，展示了多種新型戰術武器，對北韓挑釁和烏克蘭事態等核心外交安保焦點問題，很難做出判斷和及時應對。另壹位執政黨相關人士表示：“據我所知，尹總統不僅在訪日準備過程中，之後也出現了很多雜音，對此感到不舒服。” 首先，總統室當天就外交安保部門人員改編擴大觀測再次劃清了界限。總統室相關人士在新聞發布會上就討論更換金室長的報道表示，“與事實不符。”另壹位高層相關人士表示：“就任壹年了，雖然有很多可能性，但目前誰也很難給出明確的答復。”這被解釋為，在國事訪美和5月G7峰會等重要外交日程即將到來之際，試圖阻止內部動搖。從內部來看，這只是時機問題，外交安保陣營可能會追加進行改編。有預測稱，韓美首腦會談以後，外交、安保部門的全面改編將自然而然地實現。據悉，總統室人事部門正在進行應對今後內閣改組的基礎工作。

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