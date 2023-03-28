朝鮮在美國航母演習30分鐘前發射導彈. March. 28, 2023 08:02. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鮮27日發射了2枚可以打擊韓國全境的短程彈道導彈。這距離朝鮮同時發射針對韓國和駐日美軍基地的戰略巡航導彈，聲稱進行了模擬核彈頭爆炸試驗僅過了5天。特別是，朝鮮當天在美軍核動力航母“尼米茲”號（CVN-68，約10萬噸）率領宙斯盾艦等世界最高海上戰鬥力在濟州島南部舉行韓美聯合軍演約30分鐘前發射了第二枚導彈。分析認為，從發射地點和射程來看，朝鮮是在威脅，可以搭載戰術核武器的導彈能夠攻擊美軍具有代表性的延伸威懾（核保護傘）戰鬥力的核航母。 韓國軍聯合參謀本部當天表示：“朝鮮從上午7時47分至8時，在黃海北道中和壹帶捕捉到了向東部海域發射的兩枚短程彈道導彈。”據聯合參謀本部透露，兩枚導彈均飛行370多公裏後，彈落在東部海域。 據悉，韓國軍方認為，該導彈很有可能是朝鮮聲稱19日在800米上空進行“核打擊模擬發射演習”的“朝鮮版伊斯坎德犧（KN-23）”。KN-23的最大射程為800公裏。從當天發射導彈的中和壹帶到動員“尼米茲”號等韓美海上戰鬥力進行訓練的濟州南部100公裏公海上，距離達700多公裏。這就是有分析認為，朝鮮事實上是直接針對核航母強攻團進行戰術核武器打擊威脅的原因。軍方相關人士表示：“‘尼米茲’號將於28日進入釜山港，考慮到再次朝鮮發起挑釁的可能性，正在采取應對措施。 當天登上“尼米茲”號的聯合參謀本部議長金承謙表示：“朝鮮暗示將使用攻擊性核武器等，嚴重威脅區域內的安保秩序。我們會讓敵人明確認識到，敵人試圖進行核攻擊將帶來政權終結的事實。”

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