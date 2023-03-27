“不允許入境”的兩名哈薩克斯坦人在仁川機場逃跑. March. 27, 2023 07:39. by 車埈昊 run-juno@donga.com. 發生了被拒絕入境的兩名外國人越過仁川國際機場圍欄逃跑的事件。進入本月以來，繼在客機和機場發現3發實彈後，又發生了強制遣返對象逃跑的事情，因此有人指出，仁川機場保安系統是否存在嚴重的漏洞。 26日，據仁川機場警察團和法務部仁川機場出入境•外國人廳透露，當天上午4時20分左右，哈薩克斯坦國籍的A某（21歲）和B某（18歲）等2人通過仁川機場第4跑道越過北側外圍柵欄逃到了機場外。 據警方透露，他們與其他哈薩克斯坦人壹起試圖通過仁川機場第二航站樓入境，但被拒絕。之後在出國候機室等待強制遣返的飛機（26日下午3點半出國）。據調查，這兩人是趁監視疏忽而逃走的。 根據警方的調查，他們來到航站樓壹樓，打碎窗戶後橫穿跑道3.5公裏，越過了柵欄。但是仁川機場保安組在他們橫穿跑道的時候完全沒有掌握情況。機場圍欄上設置了鐵絲網，啟動了紅外線監視設備和警備傳感器等3重尖端保安系統。 仁川國際機場方面在柵欄入侵感知傳感器警報響起後才派遣巡邏車，並向警方通報稱“檢測到了異常信號”。警方在確認逃跑事實後，正在分析周邊的閉路電視（CCTV）分析逃跑路線。警方相關人士解釋說：“為了盡早逮捕兩人，還投入了警察機動隊。” 另外，此前的本月10日從仁川機場出發飛往菲律賓馬尼拉的大韓航空客機中發現了兩枚手槍用實彈。警方將70多歲的美國乘客指定為嫌疑人，並向國際刑警組織提出了逮捕申請。16日，在仁川機場3樓出境大廳的垃圾桶內還發現了壹發步槍子彈。

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