特朗普給調查檢察官定下坐標……支持者給檢察官寫信威脅要殺人. March. 27, 2023 07:39. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 據悉，決定是否就美國前總統特朗普“性醜聞封口費”疑惑進行起訴的大陪審團將於27日舉行會議，特朗普強烈譴責檢察機關對他進行“斯大林式”的調查。特朗普對自己的調查檢察官定下“坐標”後，相關檢察官受到了殺害的威脅。 據美聯社等美國媒體報道，特朗普25日對聚集在得克薩斯州韋科機場的支持者說，檢察機關的調查是“胡說”，並指責紐約曼哈頓地方檢察官“是全國民主黨人的心腹”。他主張：“（檢方調查）只有在斯大林主義的俄羅斯‘恐怖秀’中才會出現。獵巫和假調查接連不斷。”他還主張：“檢方欣然將新工具——違法行為使用到了以前從未見過的水平。” 事實上，特朗普舉行大選首次遊說的地方韋科，就是1993年聯邦調查局進入反對聯邦主義、過著封閉集體生活的“大衛派”總部時，發生86人死亡的“韋科事件”的所在地。也有分析認為，這是為了集結極右傾向的支持者。 據《紐約時報》報道，正在調查2016年大選前為安撫聲稱與特朗普發生性關系的成人電影演員而行賄事件的曼哈頓檢察機關將於27日左右決定是否起訴。如果被起訴，特朗普將成為首位以被告身份出庭的前美國總統。 特朗普上周聲稱“自己將於21日被捕”並敦促支持者發起抵抗，24日在自己的社交媒體“真實社交”上對調查“性醜聞封口費”事件的曼哈頓地方檢察廳檢察長阿爾文·布拉格發出了“人類垃圾”“野獸”等不加掩飾的指責。 特朗普的上述發言10個多小時後，曼哈頓地方檢察廳的郵箱收到了裝有白色粉末的信封。據悉，該信封上還裝有寫著布拉格檢察長的名字和威脅“我要殺了妳”的紙條。但據了解，該粉末中並沒有毒物等危險成分。此前，曼哈頓地方法院大樓21日接到威脅炸毀的電話，紐約州對特朗普家人提出的民事審判被暫時推遲。 紐約州議會眾議院議長哈基姆·傑弗裏斯（民主黨）批評說：“特朗普兩次陷入彈核危機，發表不負責任、危險的煽動演說後，他現在還在繼續煽動殺害某人。”

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