“不易見到二胎的韓國”……新生兒中第壹胎占比去年創歷史新高63%. March. 27, 2023 07:39. by 世宗=趙應亨記者 yesbro@donga.com. 去年新生兒中第壹個孩子的比率首次超過了60%。因為晚婚趨勢加上教育費等經濟負擔，生育第二胎以上的家庭減少。 統計廳26日公布的《2022年出生·死亡統計》顯示，去年出生的孩子中，頭壹胎為15.6萬人，占全體新生兒（24.9萬人）的62.7%。這壹比率比1年前（56.8%）提高了5.9個百分點，是1981年開始進行相關統計以來的最高比率。 第壹胎比率提高是因為在全體新生兒數減少的情況下，第二胎及以上的生育減少。去年新生兒總數比壹年前減少了1.2萬名，其中第壹胎增加了8000名。與此相比，第二胎和第三胎以上分別減少了1.5萬人和4000人。第壹個孩子數從2015年開始隨著全體新生兒數的減少，每年都在減少，但去年受新冠疫情影響推遲的結婚及重新開始生育的影響而增加。 第壹胎的比率從2011年開始壹直同比上升。從2011年的51.0%上升到去年的62.7%，11年間增加11.7個百分點。相反，同期第二胎的比率從38.1%下降到30.5%，第三胎以上的比率從11.0%下降到6.8%。 這種現象很大程度上是因為晚婚導致生育時間推遲。因為，通過高齡生產很難生育第二個以上的孩子。以2021年為基準，女性的初產年齡平均為32.6歲，比壹年前增加了0.3歲。自1993年首次進行相關統計（26.2歲）以來，每年都在上升。

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