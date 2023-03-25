美國得克薩斯州議會通過“韓美供應鏈合作”同盟70周年決議. March. 25, 2023 07:55. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 在尹錫悅總統4月對美國進行國事訪問之前，美國得克薩斯州通過了紀念韓美同盟70周年的決議。 得克薩斯州議會當地時間23日在參眾兩院壹致通過了支持兩國合作和同盟的決議。此次決議是今年2月在得州建立韓國戰爭參戰勇士紀念道路方面起到決定性作用的民主黨所屬參議員塞薩爾·布蘭科和共和黨所屬的韓裔眾議員傑希·傑頓超越黨派界限提出的。 得州議會在決議中表示：“決心紀念韓美同盟70周年。尹總統是第二位美國現政府邀請進行國事訪問的領導人，將於4月26日在白宮受到歡迎。”美國政府今年迎來韓美同盟70周年，以最高水平的禮遇國賓資格邀請了尹總統。拜登政府上臺後，尹錫悅是繼法國總統馬克龍之後，第二個以國賓形式訪問美國的領導人。 得州議會還強調：“韓國作為美國外交政策的核心軸之壹，在維持亞洲及世界的和平與穩定方面發揮了重要作用。兩國計劃為穩定全球供應網、開發半導體、自動化機器人、人工智能等尖端技術繼續合作。” 韓國駐休斯敦總領事鄭永浩（音）觀看了決議在議會得到通過的瞬間，並評價道：“共同決議的通過是韓國和得克薩斯關系上載入史冊的裏程碑。”提出此次決議案的布蘭科和傑頓兩名議員表示：“不僅是韓美關系，還將與韓人社會合作，使韓國和得克薩斯進壹步發展和擴大。” 韓國和得州有著很深的淵源。目前，得州居住著11萬名以上的韓裔美國人，韓國是得州的第四大出口國和第六大進口國。

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