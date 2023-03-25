C羅第197次代表葡萄牙出場，成男足國家隊歷史出場次數最多的球員……凱恩以54球成為“英格蘭隊史頭號射手”. March. 25, 2023 07:55. by 金培中 wanted@donga.com. 自2022卡塔爾世界杯以後，國際足聯（FIFA）認可的官方A級比賽（國家對抗賽）於24日首次舉行，各種記錄層出不窮。 “進球機器”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（38歲•葡萄牙）刷新了個人A級比賽最多參賽紀錄。當天，C羅在葡萄牙裏斯本舉行的與列支敦士登隊的2024歐洲足球錦標賽（2024歐洲杯）小組賽J組預選賽第1場比賽中，創下了第197次參加A級比賽的記錄。C羅在卡塔爾世界杯8強賽之前共參加了196場A級比賽，與巴德爾•阿爾穆塔瓦（38歲•科威特）並列第壹。C羅當天攻入2球，將自己保持的A級比賽最多進球記錄也增加到了120球。最終葡萄牙隊以4比0大獲全勝。 孫興慜（31歲）的熱刺隊友哈裏•凱恩（30歲）也書寫了英格蘭的新歷史。凱恩在意大利那不勒斯舉行的2024歐洲杯小組賽C組第1場比賽中，在球隊1比0領先意大利的上半場第40分鐘，成功射進了點球。在A級比賽中攻入個人第54粒進球的凱恩超越韋恩•魯尼（38歲），成為英格蘭代表隊歷史上進球最多的球員。英格蘭隊當天以2比1擊敗意大利隊，自1961年以來時隔62年再次在意大利客場比賽中獲勝。在這62年裏，英格蘭在意大利的戰績為2平6負。 裏奧內爾•梅西（36歲•阿根廷）將俱樂部和國家隊的記錄加起來，打進了個人職業生涯第800粒進球。在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的巴拿馬友誼賽中，梅西在1比0領先的下半場第44分鐘直接任意球破門得分。梅西在俱樂部共攻入701球，在A級比賽中攻入99球。阿根廷隊最終以2比0戰勝了巴拿馬隊。

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