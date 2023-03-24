舞姬禮贊. March. 24, 2023 07:54. . 這是收錄在網羅壹切唐詩的《全唐詩》中的楊玉環的唯壹作品。玉環是皇妃正下方的品級貴妃楊氏的本名。詩人用清爽的比喻評價舞姬的美麗姿態和動作，其想象力不亞於舞姬。這是隨著舞姿的展開，綢緞袖子散發出的淡淡香氣中展現出的美麗姿態。舞姬張雲容在唐玄宗李隆基和楊貴妃面前炫耀自己的舞技，動作非常輕快靈活。謂其舞姿優美、瀟灑，如秋日煙霧中亭亭玉立於水面、隨風輕輕搖曳的紅蓮，如山嶺上纏繞的輕雲忽然在風中飄拂。豈止如此。其腰肢柔軟，又如早春剛伸出的嫩柳第壹次輕輕掠過池塘水面。在本人也擅長歌舞的楊貴妃看來，比起幹練、成熟，這位小舞姬的舞姿更給人留下了清純、活潑的印象。似乎動員了想要體現這種形象的輕輕搖曳的紅蓮、淡淡的輕雲、柔嫩的柳枝等。 楊貴妃與唐玄宗壹起享樂的地方是位於長安城外圍驪山的行宮華清宮。30多年來致力於國家經營、繁榮昌盛的玄宗到了晚年比起國事更沈迷於道樂。溫泉浴、長生不老術和歌舞。講述皇帝和貴妃的愛情故事的白居易的《長恨歌》中也包含了這樣的面貌。“驪宮高處入青雲，仙樂風飄處處聞。緩歌謾舞凝絲竹，盡日君王看不足。”（譯文：驪山北麓華清宮，玉宇瓊樓聳入雲；清風過處飄仙樂，四面八方都可聞。輕歌慢舞多合拍，管弦旋律盡傳神；君王終日都觀看，欲心難足無止境。）

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