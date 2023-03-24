特朗普受到共和黨內競爭對手德桑蒂斯猛批：“政府運營不是演電視劇”. March. 24, 2023 07:55. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 美國佛羅裏達州州長羅恩·德桑蒂斯作為2024年美國總統選舉中共和黨內前總統特朗普的最大競爭對手，正面抨擊了因涉嫌“性醜聞封口費”而被起訴的特朗普。壹度慎重提及特朗普的德桑蒂斯首次打出直擊拳，正式進入了大選候選人的競爭。 據《紐約郵報》21日報道，德桑蒂斯在23日播出的福克斯新聞頻道預先錄制的訪談中，逐條批評了特朗普。 當被問及“與特朗普前總統的區別”時，他列舉了新冠疫情的應對方式，並表示：“如果我是總統，我會解雇像福奇（前美國國立過敏癥傳染病研究所所長）這樣的人。他過於相信（應對新冠病毒），給美國帶來了巨大的損失。” 德桑蒂斯還說：“政府將聘用具有體現國民願望的議題的人，按照大藍圖運營政府。不會像是天天電視劇。”這是指特朗普包括“解雇推特”在內隨時更換白宮和內閣工作人員的事情。 對於特朗普嘲諷自己為“偽君子”，德桑蒂斯提到自己在佛羅裏達的成就並回應說：“只要妳叫我‘勝者’，不管叫什麽名字都無所謂。” 此前，德桑蒂斯20日就“性醜聞封口費”疑雲表示：“如果向成人電影演員支付封口費，不知道會怎麽樣。無可奉告。”美國有線電視新聞網（CNN）評價說：“他觸動了特朗普前總統的神經。” 特朗普22日通過自己的社交媒體“真實社交”反駁道：“德桑蒂斯終於攻擊了我，承認自己正處於（大選）競爭中。他的支持率正在下降。”特朗普提到佛羅裏達州的新冠病毒致死率等問題，並表示：“讓他擔任（佛羅裏達州州長）的是我。這是我的錯。” 根據曼哈頓地方檢察長的要求，當天決定是否起訴特朗普的大陪審團審議推遲到了23日。

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