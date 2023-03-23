球衣號碼為什麽前面也有？新教練組開出容易識別球員的處方. March. 23, 2023 07:46. by 坡州=金正勛記者 hun@donga.com. 22日上午，記者來到了京畿坡州國家足球隊訓練中心。新執掌國家足球隊的尤爾根•克林斯曼主教練上任後首次進行了戰術訓練。在國家隊集訓的第壹天（20日）和第二天（21日），球員們只進行了輕微的熱身訓練。 球員們穿著的黑色訓練服右胸部分寫著白色數字。在訓練服前面也單獨標出了各自的球衣號碼。克林斯曼的前任保羅•本托教練時期，訓練服前面沒有這樣的號碼。 在球員胸部單獨標記球衣號碼是為了提高戰術訓練的效率。包括克林斯曼教練在內，新組建的外國教練組把臉和名字聯系起來，能記住的球員並不多。因此，在訓練服前面單獨標註了比名字更容易記住的數字，以便可以和球員們的臉壹起看到。大韓足球協會相關人士解釋說：“克林斯曼教練還沒有背下球員們的名字和臉”，“在下達戰術訓練指示時，為了提高效率，將球衣號碼制作成貼紙貼上去。” 為了3月份的國家隊A級比賽（國家對抗賽）2連戰而召集的25名球員全部聚在壹起進行訓練也是第壹次。黃仁範（奧林匹亞科斯隊）表示：“到昨天為止，集訓人員還沒有全部到齊，所以把重點放在恢復上，進行了輕松的訓練”，“希望能夠很好地起到連接進攻和防守的紐帶作用。將發揮在海外聯賽中經歷過的屬於自己的優點。” 羅相浩（首爾FC）表示：“我認為，從配合戰術部分的今天的訓練開始非常重要”，“包括我在內的所有球員都有向新主帥展示各自優點的欲望。這樣的競爭會推動球隊的發展。” 國家隊將於24日在蔚山與哥倫比亞隊，28日在首爾與烏拉圭隊進行A級比賽（熱身賽）。

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