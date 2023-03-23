在野黨否決李在明逮捕動議案，針對執政黨議員可“自主投票”. March. 23, 2023 07:46. by 朴訓祥, 趙東住 tigermask@donga.com,djc@donga.com. 共同民主黨在表決逮捕黨代表（黨首）李在明動議案時曾表示“將否決匯總為全體意見”，但在國民力量黨河英濟（音）議員的逮捕動議案付諸表決之前，並沒有表明贊成還是否決的立場，只表明了自主投票的方針。 據國會22日透露，法務部當天向國會提交了對因涉嫌收受非法政治資金等而被申請拘捕令的河英濟的逮捕動議申請書。河英濟的逮捕案將於23日向全體會議報告，在30日的全體會議上表決。 共同民主黨院內首席副代表陳成俊（音）22日在SBS廣播的節目中表示：“議員將根據自己的信念進行投票。沒有理由另行制定黨論。”四選議員禹相虎表示：“公推獻金事件是代表性的政治腐敗事件。如果是事實，就應該嚴懲。”但共同民主黨的壹名初選議員預測：“如果河議員的逮捕動議案獲得通過，將會出現‘只給李代表套上防彈膜嗎?’的‘只許州官放火，不許百姓點燈（我做就是浪漫，別人做就是流氓）’的批評。壹旦獲得通過，對共同民主黨是個壞消息。” 據悉，曾要求李在明“放棄不逮捕特權”的國民力量黨，有可能在25日的議員全體大會上提出通過表決黨論的提案。國民力量黨的壹名議員表示：“共同民主黨可能會否決河議員的逮捕動議案，試圖對‘李在明防彈’進行批判，因此有人提議將表決定為黨論。”部分執政黨議員決定公開宣誓“放棄不逮捕特權”。河英濟前壹天向國民力量黨議員們發送了“請給予溫情”的短信，呼籲否決。檢察機關在去年地方選舉過程中，以幫助道議員選舉預備候選人公推為代價收受錢財的嫌疑，對河英濟申請了拘捕令。

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