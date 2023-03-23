美國推進全額保證存款. March. 23, 2023 07:46. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國財政部長耶倫（照片）表示，如果中小型銀行面臨取款危機，將采取追加的存款保護措施。分析認為，這暗示了僅限於中小型銀行全額存款擔保的可能性。隨著美國銀行危機有可能對因高利率而變得脆弱的商業用房地產造成打擊，美國政府和華爾街正在全力恢復銀行信任。 耶倫當地時間21日在美國華盛頓美國銀行聯合會發表演講時，提到了金融當局全額保證關閉的矽谷銀行和簽名銀行存款的事例，並表示：“如果中小型銀行面臨傳染危險的提取存款事態，那麽（向兩家銀行下達的）類似措施將得到保障。”美國政府認為，如果中小型銀行像面臨關閉危機的第壹共和國銀行壹樣，隨著銀行擠兌（大規模取款）而進壹步破產，將很難平息銀行危機的擴散，因此，美國政府暗示將向問題銀行提供全額存款擔保。 此前，彭博社20日援引美國政府相關人士的話報道說，美國財政部正在研究在沒有得到議會批準的情況下，對存款保護限度超過25萬美元（約3.3億韓元）的存款進行擔保的方法。 美國政府正在警惕難以控制的擠兌“火種”蔓延到實體經濟。美國國內4800多家中小型銀行擁有2.3萬億美元（約3009萬億韓元）規模的商用房地產貸款。如果這些銀行搖搖欲墜，有可能因高利率而遭受直接打擊的房地產市場崩潰。全球投資銀行高盛21日表示：“銀行部門處理商業用房地產貸款的壹半左右，最近的混亂加劇了人們對房地產市場的擔憂。”

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