習近平與普京展示互助……“壹邊是烏克蘭，壹邊是臺灣”，不安的世界. March. 22, 2023 07:54. . 正在俄羅斯訪問的中國國家主席習近平與普京總統舉行會談，公開展示了兩國之間的密切關系。兩國首腦繼20日的晚餐兼4個半小時的非正式會晤後，在昨天的首腦會談上討論了包括經濟合作在內的加強兩國關系的方案。普京總統表示，“兩國有很多共同目標”，對習主席給予了無微不至的禮遇，習主席回應說，“俄羅斯是值得信賴的夥伴”，甚至發表了支持普京長期執政的罕見發言。 以首腦間的“兄弟情”引領的中俄團結，是為了對抗以美國為中心的西方陣營的戰略而推進的。隨著戰爭長期化而面臨國際社會高強度制裁的俄羅斯迫切需要與中國的經濟合作。與美國展開霸權競爭的中國也將俄羅斯拉攏為反美聯盟的友軍。隨著中國購買俄羅斯產原油、天然氣，兩國的貿易量增加了30%以上。目前，兩國在軍事領域的合作也將全面展開。 中俄和西方的陣營之爭很有可能助長全球安保不安。如果朝鮮、伊朗等加入中國和俄羅斯對美共同戰線，核威脅也必將達到高潮。中俄的團結對亞洲的安全火藥桶臺灣也是產生影響的變數。即便在此之前，也早就有人提出了“今後5年內中國攻打臺灣”的可能性。有觀察人士認為，如果俄羅斯在戰爭中獲勝，誤判美國提供安全保護傘意誌的中國將武力占領臺灣。這也將給韓國帶來不小的影響。 雖然習主席出面調解俄羅斯-烏克蘭戰爭，但能否取得成果還是個疑問。中國提出的12項立場文件沒有具體方案，只是模糊的內容。西方陣營斷然拒絕，堅稱“俄羅斯軍隊不撤軍的停戰是為了承認非法占領烏克蘭領土”。中國反而有可能向俄羅斯支援炮彈和無人機等武器。如果這樣，中國難免會受到只是裝出壹副斡旋的樣子、卻助長俄羅斯戰爭犯罪的指責。 中國和俄羅斯未能解決區域內最大的安全威脅——朝鮮核武器和導彈問題。兩國公然無視規定對朝制裁的聯合國決議案等，使安理會無力化，其“維護聯合國憲章”的承諾徒有虛名。因此，連基本的國際準則都不遵守的權威主義大國的勾結只能更加令人不安。在歐洲點燃的武力沖突的火焰不知何時會湧向東北亞等其他地區。這是史無前例的波濤，需要堅實的防範。

한국어