“從未見過像金玟哉這樣極具攻擊性的後衛”. March. 21, 2023 07:43. by 金東昱 creating@donga.com. “雖然我們做得很好，但對手是誰非常重要。對方陣營中有世界頂級防守隊員金玟哉（照片）。” 都靈隊主教練伊萬•尤裏奇20日在與那不勒斯隊的2022~2023賽季意甲主場比賽結束後提及金玟哉時做出了上述表示。當天，那不勒斯隊以4比0客場大勝都靈隊。 作為左側中後衛首發出場的金玟哉當天踢滿了全場。金玟哉當天跑了11.064公裏，是那不勒斯球員中跑動距離第三多的選手。特別是全力奔跑的平均速度為每小時33.37公裏，是兩隊所有上場球員中最快的。可見他的活動範圍很大，跑的最快。在21場聯賽中攻入7球的都靈隊前鋒安東尼奧•薩納布裏亞頻頻被金玟哉阻擊，全場僅有壹次有效射門。尤裏奇教練表示：“薩納布裏亞雖然表現不錯，但面對金玟哉時遇到了困難。”當天，都靈隊只取得了壹次命中門框的有效射門。 那不勒斯隊主教練盧西亞諾•斯帕萊蒂賽後對金玟哉贊不絕口。斯帕萊蒂教練解釋說：“在比賽中總是有引人註目的球員，金玟哉卻表現出我在其他球員身上從未見過的比賽風格”，“他那極具攻擊性的風格是很難找到的資質。” 4日，那不勒斯隊負於拉齊奧隊，結束了聯賽8連勝，但憑借當天的勝利，球隊以23勝2平2負（積71分）的成績高居聯賽榜首。與排名第二的拉齊奧（52分）拉開了19分差距。意大利媒體《足球意大利》當天報道說：“如果那不勒斯隊與排名第二的球隊保持目前的積分差距，那麽下月30日就可以早早確定聯賽冠軍了。”那不勒斯隊繼阿根廷足球英雄叠戈•馬拉多納（1960~2020年）效力的1987年和1990年之後，第三次向聯賽冠軍發起沖擊。

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