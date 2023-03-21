朝鮮在800米上空進行核武器爆炸試驗，可對韓國全境進行打擊戰術……威脅要把殺傷力最大化. March. 21, 2023 07:44. by 孫孝珠, 申晋宇 hjson@donga.com,niceshin@donga.com. 據悉，朝鮮19日在800米上空進行了以韓國為攻擊目標、搭載模型戰術核彈頭的短程彈道導彈的引爆試驗。朝鮮表示，在韓國全境處於打擊範圍內的“朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）”彈道導彈上搭載模型戰術核彈頭後在空中爆炸，這是“核反擊假想綜合戰術演習”，也是“對敵人主要對象的核打擊模擬發射演習”。在空中引爆核彈頭導彈是典型的核攻擊方式。 朝鮮官方媒體20日公開了前壹天在平安北道鐵山郡東倉裏壹帶進行的導彈發射場面，並表示：“為了熟練執行戰術核攻擊任務的程序和工程，18日、19日進行了綜合戰術訓練。”特別是，朝鮮表示，當天發射的導彈彈頭在目標地點東部海域上空800米處準確爆炸，檢驗了核彈頭的核爆炸操縱裝置和引爆裝置動作的可靠性。韓國國防研究院朝鮮軍事研究室室長李相民評價說：“800米是朝鮮在‘KN-23’上可搭載的核彈頭爆炸後最大限度地擴大殺傷半徑的高度。” 對於朝鮮能夠搭載在“KN-23”上的戰術核武器的威力有多大，各專家的意見各不相同。不過，分析以往朝鮮公開的核彈頭，至少會超過10千噸（1千噸相當於1000噸TNT的威力）。據可模擬核武器爆炸時危害的網站“核地圖”估算，如果10千噸威力的核武器在首爾中心800米上空爆炸，當場死亡人數將達到44000名，受傷人數將達到30萬名。部分專家認為，在800米高度具有最有效爆炸力的核武器是60千噸以上。在這種情況下，死亡人數將立即增加到23.7萬人，受傷人數將增加到約70萬人。 朝鮮國防委員長金正恩攜女兒金主愛壹起參觀演習，並表示：“要完善可以隨時迅速準確地啟動、讓敵人感到害怕的核攻擊態勢。今天的形勢迫切要求我們的核戰爭遏制力呈幾何級數增長。”

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