西村和梨泰院等5個地方成為吸引海外遊客的“K胡同”. March. 20, 2023 07:46. by 全慧珍記者 sunrise@donga.com. 首爾市內的5條胡同將建成同時具備世界性和地區性的“全球+本土”商圈。首爾市19日表示，將把具有地區特色的首爾胡同商圈培養成連國內人和海外遊客都來光顧的首爾代表性“K（韓國）胡同”。 五處胡同包括：鐘路區西村、龍山區梨泰院、江北區水逾洞、西大門區新村、江東區千戶。首爾市計劃從本月中旬開始，在3年內，各商圈最多投入15億韓元。首爾市相關人士表示：“我們的目標是，在保留現有胡同的整體性的同時，增加外國人喜歡的全球要素和基礎設施，增加國內外訪客。” 各商圈的打造方式也將有所不同。梨泰院計劃進壹步突出異國文化要素，致力於恢復以前的名聲。利用三維（3D）視頻映射等，打造智能型數字街道，為訪客提供新的看點。千戶是韓國國內唯壹的自行車特色街道，因此決定將其打造成全世界自行車人想要訪問的胡同。在特色商店密集但商店間連帶不足的西村，首爾市和商人將共同制作內容和基礎設施，引導租賃人和商人之間的相生，營造穩定的營業環境。 首爾市決定，今年是事業第1年，首先調查消費者對胡同商圈的認識等，正確分析各商圈的特征和認同感。明年將積極支援有知名度的小工商業者之間的合作，培養胡同的自生能力和競爭力。最後壹年計劃以之前的事業推進結果為基礎，推進各胡同商圈的戰略事業。 首爾市勞動、公正、相生政策官樸在镕（音）表示：“將打造能夠炫耀首爾魅力和品格的胡同商圈，發展成為激活地區經濟的代表模式。”

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