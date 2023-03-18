習近平將於20日至22日對俄羅斯進行國事訪問……與普京舉行首腦會談. March. 18, 2023 07:44. by 金祺容 kky@donga.com. 中國外交部17日表示，應俄羅斯總統弗拉基米爾•普京的邀請，中國國家主席習近平將於20日至22日對俄羅斯進行為期3天的國事訪問。有分析認為，習近平主席通過13日閉幕的年度最大政治活動“兩會”（全國人民代表大會，中國人民政治協商會議）確定連任三屆，鞏固壹人統治體制，並通過與俄羅斯的合作與美國對抗。 中國外交部發言人汪文斌當天表示，“習主席將與普京總統就兩國關系及國際懸案深入交換意見”，期待為兩國關系的發展註入新的動力。 當天，《環球時報》等媒體也報道說，16日新設連接中國北京和俄羅斯莫斯科的中歐國際貨物列車路線等，兩國經濟合作非常活躍。有評價認為，這表明習主席的重點事業“壹帶壹路”在俄羅斯領土上也在蓬勃發展。 習主席在訪俄期間將強調中國將作為烏克蘭戰爭的調停者出面，並試圖鞏固國際社會的領導人形象。中國外交部長秦剛16日在與烏克蘭外長庫列巴的通話中敦促尋求停戰。中國上月24日也發表了旨在解決烏克蘭戰爭的立場文，表示“雙方應重啟對話”。《華爾街日報》（WSJ）等媒體報道說，習主席與普京總統會面後，將與烏克蘭總統澤連斯基舉行視頻會談。 美國等西方國家批評說，中國表面上以調停者自居，背後卻向俄羅斯支援武器。美國政治媒體《政客》16日報道稱，中國國營軍工企業去年6月至12月向俄羅斯出口了突擊步槍、無人機配件、防彈衣等軍事裝備。

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