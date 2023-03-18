韓美時隔5年舉行聯合登陸演習……英國海軍“科曼多”部隊首次參加演習. March. 18, 2023 07:44. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鮮17日公開了國防委員長金正恩父女參觀的“怪物洲際彈道導彈‘火星-17’型”發射的事實，韓美宣布了大規模聯合登陸演習計劃。這是對朝鮮針對韓美日三國對朝軍事合作的“強對強”挑釁發出的警告，表示將以堅定的、壓倒性的韓美聯合戰鬥力進行應對。 針對朝鮮的核威脅，韓美首腦和國防當局決定大幅擴大聯合軍演的規模和範圍，這將成為正式采取後續措施的信號彈。 韓美海軍和海軍陸戰隊17日表示，將於本月20日至4月3日在慶北浦項壹帶舉行“23雙龍演習”。這是文在寅政府執政的2018年以後，以無核化協商等為由中斷的大規模聯合登陸演習時隔5年再次復活。雙龍演習在2018年之前壹直以旅級別進行，但此次規模將進壹步擴大至師級。 韓國軍方相關人士表示：“韓美聯合戰鬥力將大規模向海上和空中展開，展示韓美同盟的壓倒性戰鬥力和聯合登陸作戰執行能力。” 包括13000多名兵力在內，美國“黃蜂”級兩棲攻擊艦“馬金島”（LHD，4.2萬噸）和韓國軍隊的大型運輸艦“獨島艦”（LPH，1.45萬噸）等30多艘艦艇、70多架阿帕奇攻擊直升機等飛機、50多輛登陸突擊裝甲車（KAAV）等將參加此次演習。 馬金島艦可搭載包括1600多名海軍陸戰隊在內的2800多人，還可搭載20架F-35B垂直起降隱形戰鬥機，因此被評價為“輕型航空母艦”。 此外，“聯合國軍司令部”戰鬥力提供國英國的海軍特種部隊“科曼多”的壹個中隊40多人也將首次參加，澳大利亞、法國、菲律賓軍方相關人士也將觀摩演習。 演習以登陸軍安全向目標地區移動的護送作戰為開端，按照掃雷作戰、事前登陸目標區域監視偵察及事先消除威脅要素的先遣部隊作戰、對登陸目標區域進行大規模火力支援及“決定性行動”空中、海上突擊和確保目標等順序進行。 在本月底實施的“決定性行動”階段，韓美聯合及聯合戰鬥力將大規模展開到海上和空中，進行聯合登陸作戰，為演習畫上圓滿的句號。 韓國海軍陸戰隊司令金桂煥（中將）表示：“此次演習將用行動表現韓美同盟體現‘依靠力量實現和平’的意誌。在韓美同盟70周年之際，將進壹步加強保衛大韓民國的聯合防衛態勢。”

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