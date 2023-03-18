岸田在第二次晚宴上表示“韓國再聚吧！”……尹錫悅：“希望在任期內使韓日關系變得最好”. March. 18, 2023 07:44. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韓國總統室17日就日本媒體報道日本首相岸田文雄在前壹天（16日）舉行的首腦會談上要求尹錫悅總統履行2015年慰安婦協議壹事正式表示，“沒有討論過”。不過總統室同時表示，“首先要請共同民主黨（作為廢除協議的當事人）表明立場”，暗示今後兩國可能會就慰安婦協議問題進行討論。 總統室當天下午在書面簡報中表示：“（會談中）無論是慰安婦問題，還是獨島問題，都沒有討論過。”此前，共同社等日本媒體報道說，岸田首相在會談中提到了履行慰安婦協議和獨島主權問題。 總統室相關人士當天上午會見記者時，就是否提及慰安婦協議表示：“將討論的內容全部公開是不合適的，最好以正式發表為主。”他還說：“文在寅政權初期實際上采取了接近廢除協議的措施，到了任期末，又以並沒有廢除的方式說話。共同民主黨表明是什麽立場，對理解情況大有幫助。” “接近廢除協議的措施”是指文在寅政府以沒有充分反映受害者的意見為由，於2018年解散了根據2015年慰安婦協議以日本政府10億日元（約100億韓元）捐款成立的和解治愈基金會。此前，文在寅政府的總統府在2017年12月表示，“該協議無法解決慰安婦問題”，事實上宣布廢除協議。但文在寅總統在任期末的2021年又改變立場說：“承認慰安婦協議是正式協議。”因此，韓日兩國如何使用基金會向受害者及遺屬支付治療金後剩下的剩余基金等問題仍然存在。

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