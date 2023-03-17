Siri-Alexa受ChatGPT等對話型AI擠壓淪落為“廢物”. March. 17, 2023 07:41. by 李采完記者 chaewani@donga.com. 美國《紐約時報》（NYT）15日報道稱，曾主導人工智能（AI）市場10多年的蘋果Siri、谷歌智能助理（GoogleAssistant）等語音識別秘書（AI服務）被ChatGPT等對話型AI擠壓，淪落為“廢物”。 《紐約時報》分析說，2011年蘋果在第五代iPhone上搭載並公開的Siri之後，沒有取得令人矚目的技術發展。前蘋果工程師約翰•伯奇對《紐約時報》表示：“Siri僅更新基本功能就需要幾周時間，遇到了技術障礙。”也就是說，增加新句子等單純更新最長需要6周，增加新搜索工具等復雜功能更新可能需要1年時間。 因此，語音識別秘書只用於天氣查詢或鬧鐘等無法獲得收益的領域。相反，包括受到世界矚目的ChatGPT在內的生成型AI可以處理軟件編碼、小說寫作等工作。微軟（MS）首席執行官（CEO）薩蒂亞•納德拉最近對《金融時報》（FT）斬釘截鐵地說：“語音識別秘書很傻。” 但是專家們預測，生成型AI和語音識別技術相結合，有可能開發出可以用語音控制的技術。

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