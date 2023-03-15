“新任奧斯卡最佳女主角”楊紫瓊向《紐約時報》投稿呼籲“國際社會多關註女性問題”. March. 15, 2023 07:39. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. “請把對我的關心轉移到歧視女性和不平等問題上。” 首位獲得奧斯卡最佳女主角獎的華裔馬來西亞演員楊紫瓊（61歲•照片）在獲獎壹天後的13日（當地時間）通過美國《紐約時報》（NYT）投稿呼籲全世界關註2015年尼泊爾大地震、上個月侵襲土耳其和敘利亞的大地震等國際議題。 楊紫瓊表示，8年前作為聯合國開發計劃署（UNDP）親善大使訪問尼泊爾的經歷改變了自己看待世界的視線，“危機讓現有的深刻的不平等浮出水面。窮人，特別是女性和少女們受到的打擊最大。”最後接受幹凈的水、疫苗、咨詢等救護服務的對象也是女性，最晚回到學校的也是女性。另外，她還表示“在沒有保護私生活的大規模保護所壹起生活期間，性犯罪會增加”，強調了災難後以女性為對象的性暴力也在劇增。 經歷強震的土耳其和敘利亞的現狀也大同小異。她說：“在地震發生之前，敘利亞的情況也很嚴重。約90%的人口面臨貧困，數百萬人需要人道主義援助。” 她提議，要想消除這種不平等和歧視，更多的女性應該進入社會高層，在決策過程中反映女性的聲音。也就是說，最理解女性所處現實的女性們應該作為政策制定者站出來。她反復強調：“包括獲得奧斯卡獎在內，雖然感謝大家對我的生活的關心，但我更希望大家把這種關心轉移到世界性問題上”，“在制定各種政策的過程中，女性不應該被疏遠。”

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