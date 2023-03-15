日媒：“尹-岸田的二茬晚餐地點是有著128年歷史的西式快餐廳”. March. 15, 2023 07:40. by 東京=常駐記者 李尚勛、金敏智 sanghun@donga.com、mj@donga.com. 據日本媒體報道，尹錫悅總統和日本首相岸田文雄將於16日在日本東京舉行韓日首腦會談。兩人將罕見地舉行兩次晚餐，而第二次晚餐的地點是1895年在東京市中心銀座創立的具有128年歷史的西式快餐廳“煉瓦亭”。兩國正在協調兩國首腦在銀座壹帶的餐廳第壹次用餐後、轉移到煉瓦亭進行對話的日程。 特別是《讀賣新聞》報道稱，考慮到尹錫悅愛吃吃蛋包飯的喜好，雙方想到了西式快餐勝地煉瓦亭，“只有少數人參加，將加深兩國首腦的信賴關系”。也就是說，這壹安排體現了每當各國首腦到來時，日本都會竭盡全力招待客人的日本特有的“禦手洗”文化。不過，也不能排除因警衛問題等更換餐廳的可能性。 《東亞日報》采訪團14日造訪了煉瓦亭，但它沒有營業。正門前還掛著“為了緊急整頓，13日、14日臨時休息”的告示。還有幾名不知道餐館關門而來的顧客轉身離去。 來吃蛋包飯的60多歲日本女性介紹說：“這是壹家在日本最早推出蛋包飯的西餐店，現主人是第四代，我是30年前開始的常客。”她來悄悄地說：“這家餐館不接受預約，客人吃飯是要排隊的。”當記者提到尹錫悅可能造訪時，旁邊的另壹名女性用韓語說“太開心了”。她表示，因為對韓國文化等很感興趣，所以最近開始學習韓語。 煉瓦亭的招牌菜是“正宗豬排”和“明治誕生蛋包飯”，均售價2600日元（約25500韓元）。最貴的牛排是1.6萬日元（約15.68萬韓元）。這裏還經營啤酒、威士忌、日本清酒等酒類。由於歷史悠久，老式的室內裝飾依然如故，看起來多少有些簡陋。這裏不能使用信用卡，只收現金。 每當各國首腦到來時，日本都會展示“量身定做的盛情款待”。2018年5月時任韓國總統文在寅訪日時，時任日本首相安倍晉三為紀念文在寅就任壹周年，用韓文贈送了寫有“祝賀就任壹周年”的草莓蛋糕。去年5月美國總統拜登首次訪日時，岸田在以日本式庭院美麗而聞名的東京“八芳園”舉行了晚宴。日本給喜歡打高爾夫的美國總統特朗普提供了高爾夫招待，給美國總統奧巴馬提供了最高級壽司匠人制作的壽司。

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