在《吉賽爾》舞臺上引領群舞的姜浩炫：“實現了作為舞蹈演員的夢想”. March. 14, 2023 07:36. by 李智允記者 leemail@donga.com. “7年前準備韓國藝術綜合學校畢業作品時，為幫助搭檔舞蹈演員，我扮演了吉賽爾壹角。當時根本沒想到我會以巴黎歌劇芭蕾舞團的舞蹈演員的身份登上吉賽爾舞臺。我好像實現了作為舞蹈演員的夢想。” 擁有354年歷史的世界最古老、最頂級的芭蕾舞團巴黎歌劇院芭蕾舞團（BOP）所屬的韓國舞蹈演員姜浩炫（27歲）如是說。10日，記者在首爾江西區LG藝術中心首爾見到了她。在芭蕾舞團中屬於獨唱者等級的她在8日到11日舉行的BOP訪韓演出《吉賽爾》舞臺上擔任了引領群舞的角色。《吉賽爾》是BOP在1841年世界首演的作品，在第二幕中，薄命女幽靈維麗絲們時時刻刻變換隊列跳舞的“維麗絲群舞”被認為是壹大亮點。 “維麗絲是人類的靈魂，為了給人壹種漂浮在空中的感覺，舞蹈演員的動作要盡量表現得十分輕盈。在快速移動雙腿的同時，上半身像包裹空氣壹樣柔和地表現出來。這是高難度的舞蹈。” 作為獨唱者，她必須熟悉群舞和獨舞，所以從上午10點壹直練習到晚上7點。她說：“白天吃飯的時間不夠，晚上吃了兩頓飯。” 在此次訪韓演出中，她是BOP所屬的韓國舞蹈演員中唯壹登場的。姜浩炫是繼退團的金容傑和現為首席舞蹈演員的朴世恩、群舞團成員尹瑞厚之後，第4位加入BOP的韓國舞蹈演員。今年年初生下孩子的朴世恩此次沒有出現在韓國舞臺上。 “在世恩姐姐即將分娩的時候，發表了《吉賽爾》的選角。芭蕾舞團內的韓國人、首席舞蹈演員世恩姐姐是值得依靠的存在。遇到困難的時候也會征求她的意見。在此次訪韓演出之前，姐姐給我發短信說平安歸來，給我帶來了很大的力量。” 對於在世界舞臺上與出色的舞蹈演員展開競爭的她來說，芭蕾既是幸福，也是人生的壹部分。因為小時候性格特別內向，所以她十分喜歡在小區體育中心學的芭蕾。從小學5年級開始正式上學的芭蕾舞學院幾乎都住在那裏。此後，她作為芭蕾舞演員先後在藝苑學校、首爾藝高、韓國藝術綜合學校等學校學習過精英課程，但實際技能成績僅排在中遊。但是跳舞本身就讓她很開心。她說：“與其和其他朋友比較實力，不如只想著‘自己究竟能做到什麽程度’，集中於自己”，“與好奇舞蹈演員最大力量的BOP在這壹點上非常吻合。” 2017年加入芭蕾舞團，今年迎來團員第7個年頭的她，去年喜事連連。晉升為獨唱者，在BOP的電視劇芭蕾《梅耶林Mayerling》中飾演女主人公瑪麗•貝切拉壹角。她以感性的演技和舞蹈給法國芭蕾迷留下了深刻的印象，受到了人們的關註。 “還有很多BOP獨有的保留曲目尚未向韓國觀眾展示。下次想以那種作品和角色回歸。”

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