執政黨最高委員：“反對將5·18精神寫入憲法”……反對尹錫悅大選公約. March. 14, 2023 07:37. by 權九龍記者 9dragon@donga.com. 國民力量黨最高委員金在原（音，照片）12日就把“5·18民主化運動精神”寫入憲法壹事表示：“這是不可能的。”尹錫悅在競選期間在競選公約中承諾把“5·18精神”寫入憲法前言，但執政黨新領導層的首席最高委員公開表示反對。 據政界人士13日透露，金在原前壹天出席“愛第壹”教會牧師全光勛（音）主持的“光化門全國主日聯合禮拜”，對於全光勛關於把“5·18精神”寫入憲法的提問，他表示“我也反對”，並做出了上述表示。 全光勛說：“我們在這次（全黨大會上）推了金起炫長老，卻給我們潑了冷水。如果把‘5·18精神’寫入憲法，妳覺得就能拿到全羅道的選票嗎?只是對全羅道的口惠吧！”金在原答道：“為了得到選票，連祖先的墓都可以賣掉，這不就是政界人士嗎？”新任黨代表（黨首）金起炫在去年大選期間曾就“5·18精神”寫入憲法前言壹事表示：“現在是時候聽取黨的意見了。有積極討論的計劃。” 金在原13日上午在國會會見記者時，就前壹天發言的背景表示：“這是個人意見。現在不是沒有修憲的動向嗎？好象說得立馬要修憲似的，我才說現在修憲是不可能的。” 但是爭議仍在繼續。以全羅北道南原-任實-淳昌為選區的國民力量黨議員李容鎬對金在原表示：“就算是個人意見，把總統慎重發表的公約稱為‘祖先的墓’，輕飄飄地評論是錯誤的。金最高委員可能因為是TK（大邱慶北）選區，所以心裏輕松，但希望也能留意到，我們黨內也有很多人在湖南、首都圈等危險地區面對各種困難孤軍奮戰。”

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