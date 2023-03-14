美國出面平息金融沖擊，“100%保障矽谷銀行存款”. March. 14, 2023 07:37. by 金玹秀, 朴民優 kimhs@donga.com,minwoo@donga.com. 美國聯邦政府為了防止矽谷銀行破產帶來的危險轉移，決定進行全額存款的保障。在以中小型銀行為中心發生銀行擠兌（大規模取款）的憂慮擴散後，政府開始介入。隨著美國當局宣布介入，之後開盤的韓國和亞洲金融市場避免了“黑色星期壹”。有預測稱，因美聯儲高強度緊縮引發的危機將使美聯儲提前轉向“凍結利率”的政策。 當地時間12日，美國財政部和聯邦存款保險公司發表聯合聲明稱：“財政部長耶倫根據美聯儲和存款保險公司的建議，在與拜登總統協商後決定全額保障矽谷銀行的存款額。儲戶們可以從13日開始提取存款。”在矽谷銀行10日因大規模擠兌事件關閉兩天後，政府采取了上述措施。 美聯儲還決定實施向銀行提供緊急流動性的基金“銀行定期融資計劃（Bank Term Fun誒ing Program）”，其宗旨是盡早阻止40年來出現的高利息局面帶來的“金融系統危機”。當天，紐約州規制當局關閉了虛擬貨幣企業主要交易銀行——總資產規模為1100億美元（約143萬億韓元）的“簽名銀行”，這也是為了防止金融混亂而采取的措施。 雖然解決了眼前的燃眉之急，但仍然有人擔心，新冠疫情期間形成的泡沫急劇轉換為美聯儲的高利率局面帶來的金融不安因素何時會爆發。因此有觀察人士認為，美聯儲有可能在3月份的聯邦公開市場委員會上果斷實行把基準利率上調0.25個百分點的“嬰兒步”或考慮凍結措施。高盛當天表示：“我們預計美聯儲將在3月份凍結（上調利率）。” 全球金融市場擔心的“黑色星期壹”沒有上演。盤中呈現混亂趨勢的韓國綜合股價指數（KOSPI）比前壹天上漲0.67%（16.01點），以2410.60收盤。KOSDAQ指數盤中下跌近2%，也以上漲0.04%（0.29點）的788.89點收盤。尹錫悅總統要求參謀們“仔細檢查對國內金融市場及實物經濟的影響”。

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