習近平任命美國制裁對象為國防部長……人民銀行行長留任. March. 14, 2023 07:37. by 金祺容 kky@donga.com. 以13日全國人民代表大會（相當於國會）閉幕收尾的中國年度最大政治活動“兩會”（全國人大、全國政協）上，兩名突出人物受到世界媒體的關註。他們就是新任國防部長李尚福（65歲）和留任的人民銀行銀行易綱（65歲）。 李尚福在前壹天公布的國務院人事安排中被任命為國務委員兼國防部長。李尚福被美國政府列為制裁對象，但習近平主席並不理會，反而提高級別予以重用。 李尚福在擔任負責中國人民解放軍武器采購和開發的中央軍事委員會裝備開發部（EDD）部長的2018年受到了美國政府的制裁。當時中國從俄羅斯購買10架蘇-35戰鬥機和S-400防空導彈系統，美國以違反國際社會對俄制裁為由，對其負責人李尚福進行了制裁。由此，李尚福被禁止發放美國簽證、利用美國金融系統、在美國管轄範圍內擁有資產。 中國臺灣“中央通訊社”13日就習近平在提升李尚福為人民解放軍最高軍銜上將後、此次又任命他為國務委員兼國防部長壹事分析說：“重用軍事裝備專家李尚福，反映了習近平主席打造超越美國的軍事現代化強國的目標。” 還有分析認為，習近平就臺灣海峽等問題表現出了不會對美國讓步的意誌。此前，習近平6日在出席政協會議時破例批評美國說：“以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。”也有觀察人士認為，李尚福的任命可能會成為美中軍事部門對話的巨大變數。 中國人民銀行行長易綱的留任打破了中國內外的預想。易綱2018年成為中央銀行人民銀行行長，外界認為他今年很有可能被替換。熟知中國消息的香港和臺灣媒體此前還報道了中信集團會長朱鶴新等為下任行長候選人。 易綱的留任可能與相比增長更重視穩定的習近平執政第三期第壹年的經濟方向有關。據分析，在經濟團隊兩大巨頭更換為李強總理、何立峰副總理的情況下，如果同時更叠中央銀行行長，穩定基調的信號可能無法正常傳達給市場。也就是說，相比急劇的利率變動等貨幣政策，選擇了向市場發出以擴大內需為中心、在穩定基調中恢復經濟的信號。

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