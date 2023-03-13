無限的宇宙和“人類的重量”. March. 13, 2023 07:37. . “所以說，有人主張和妳不同的想法，難道就能殺死他或者討厭他嗎？萬萬不可。因為，在數千億個銀河系中，也找不到和我們壹樣的人。”―出自卡爾•薩根的《波斯菊》中 經常有人問“去無人島時想帶的書是什麽”。雖然不知道，但這些人最常聽到的回答之壹就是這本書，美國天文學家卡爾•薩根的《波斯菊》。首先，這本書的分量足以抵消無人島的無聊時間。因為是“磚頭書”。但更主要的原因難道不是因為這本書值得深思嗎？ 薩根在1980年播出的電視紀錄片《波斯菊》中飾演解說員，成為了全世界的明星學者。包含紀錄片內容的同名書籍就是《波斯菊》。 在閱讀這本書的過程中，體驗到了超越單純讀書的經驗的神秘體驗。在讀書的過程中，感覺就像在太空行走壹樣，身體好像飄在空中似的。在翻過最後壹頁的那個瞬間，就像是遊完泳後輕柔地來到地球，輕輕踏上地面的那種感覺。是的。這本書可以說是“體驗性的作品”。 開頭的文章是“波斯菊”的核心信息。如果跟隨薩根在宇宙中轉悠，就會明白，與宇宙的大小和“計劃”相比，人類真的是渺小而微不足道的存在。雖然有些矛盾，但另壹方面，我的想法是“沒有比人類更特別的存在”。不管兩者中更集中於什麽感覺，我認為我們得到的結論就是這個。在地球上斤斤計較的爭鬥都是毫無意義的事情。事實上，我們所有人都生活在極度有限的時間和空間裏，連彼此相愛生活都不夠。

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