雪芙琳贏得高山滑雪世界杯87勝，所有男女選手最多獲勝次數. March. 13, 2023 07:37. by 任寶美 bom@donga.com. 米凱拉•雪芙琳（28歲•美國）刷新了國際滑雪聯合會（FIS）高山滑雪世界杯最多勝紀錄。11日，雪芙琳在瑞典奧雷舉行的2022~2023賽季FIS世界杯女子回轉比賽中，以1、2輪合計1分41秒77的成績奪冠。她以0.92秒的優勢戰勝了排名第二的溫迪•霍爾德納（30歲•瑞士•1分42秒69）。繼前壹天的大回轉冠軍之後，雪芙琳又獲得了壹次冠軍，這是她在世界杯系列賽上獲得的第87個冠軍。男女選手全算上，她的總獲勝場次超過了此前由英埃馬爾•斯坦馬克（67歲•瑞典）保持了34之年之久的前紀錄（86勝）。今年1月，雪芙琳在世界杯上職業生涯第83次登上冠軍寶座，超過林賽•沃恩（美國•82勝），創下了女子組最多獲勝次數紀錄。 2011年3月首次登上世界杯舞臺的雪芙琳在2012年12月獲得自己世界杯首場勝利的奧雷站比賽中刷新了最多勝紀錄。這是她自首場勝利後時隔11年，也是第246次參加世界杯。在世界杯87場勝利中，雪芙琳在回轉項目中取得53場勝利，是最多的。大回轉20勝，超級大回轉和平行回轉項目各取得5勝，速降3勝，綜合項目取得1勝。她在本賽季的世界杯上獲得了13個冠軍，這是自2018~2019賽季取得的17個冠軍以後賽季最多冠軍。從15日開始在安道爾舉行的高山滑雪世界杯是本賽季的最後壹場比賽。屆時將舉行回轉、大回轉、超級大回轉、速降比賽等。 對於打破自己紀錄的雪芙琳，斯坦馬克表示：“雪芙琳是壹個完美的選手。技術固然好，但最重要的是聰明。她是唯壹壹個有能力實現高山滑雪世界杯系列賽100勝的選手。”雪芙琳計劃將選手生涯延續到2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會。路透社等海外媒體預測說，下賽季雪芙琳有望取得總計100勝。雪芙琳說：“這是壹種難以言喻的感情。而且（我的記錄進程）還沒有結束，所以更加有趣。”雪芙琳在本賽季已早早確定了回轉和大回轉等兩個領域的綜合冠軍。在加上所有項目分數的綜合排名中，她也已經上升到了第壹位。這是繼2017年、2018年、2019年和2022年之後的第五次綜合排名第壹。

한국어