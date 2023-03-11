金國基牧師被朝鮮扣留……夫人金熙兵：“至少要確認是否還活著”. March. 11, 2023 08:04. by 申나리 journari@donga.com. “美國之音”10日報道稱，在朝鮮進行傳教活動時被逮捕並扣留8年的金國基（音）牧師的夫人金熙順（音）公開了寫給丈夫的信函。據“美國之音”報道，這是金國基壹家首次向媒體表達心聲。 金熙順在信中說，“即使孤單，妳也要加油。今年是妳七十歲，希望壹定能壹起迎接。身體怎麽樣？希望能有證實妳還活著的消息”，表達了哀切的心情。她還說：“不僅是國內，世界很多國家都在祈禱您平安獲釋回來。妳不是壹個人。很多人都在為妳而努力。” 屬於大韓耶穌教長老會聯合的金國基在韓國時照顧露宿者等社會弱勢群體，2003年為了向朝鮮傳教，被派往中朝邊境地帶的中國遼寧省丹東。據悉，他為“脫北者”和“花燕子（流浪者）”等朝鮮居民運營了“脫北者休息處”，並向朝鮮送去了醫藥品和農機等，進行了傳教活動。2015年，他被朝鮮當局逮捕，以所謂的間諜罪和陰謀顛覆國家罪嫌疑被判無期勞動教化刑。 “美國之音”報道說：“據悉，統壹部長權寧世7日會見被拘留者家屬並表示慰問，美國國務院也對釋放金牧師表現出關心，金熙順獲得了勇氣。”此前，美國國務院在1月舉行的全世界政治犯釋放活動中介紹了金國基，並囑咐說：“希望大家共同參與敦促釋放包括金牧師在內的所有政治犯的聲音。” 目前，包括金國基在內，金正旭、崔春吉（音）和逃北者出身等6名韓國人被朝鮮扣留。

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