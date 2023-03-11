知恥而後勇，慘敗於利物浦的曼聯隊4比1大勝貝蒂斯. March. 11, 2023 08:04. by 金正勛記者 hun@donga.com. “必須重整旗鼓，重新反彈。” 10日，曼聯隊（英格蘭）主教練埃裏克•滕哈赫在與皇家貝蒂斯（西班牙）的2022~2023賽季歐洲足球聯盟（UEFA）歐洲聯賽（歐聯杯）16強首回合主場比賽之前，向球員們做出了上述囑咐。也就是說，必須提升因在前壹場比賽中慘敗而陷入低谷的球隊的氛圍。為此，需要壹場完勝。 按照滕哈赫主教練的囑咐，曼聯以4比1完勝貝蒂斯，減輕了4天前以7球之差慘敗的沖擊。曼聯隊在6日與利物浦隊的英超（EPL）比賽中以0比7敗北。這是曼聯隊在對陣利物浦的失利中雙方比分差距最大的壹次。 參加與貝蒂斯比賽的11名曼聯首發陣容與4天前和利物浦隊的比賽時沒有絲毫出入。在慘敗的下壹場比賽中，不僅是戰術，為了改變球隊的氛圍，壹般都會改變陣容。但是滕哈赫教練在7球之差慘敗的比賽後，沒有更換任何首發出場的球員，而是直接派出了和上壹場比賽壹樣的首發陣容。 對此，英國媒體《太陽報》報道稱，“騰哈赫固守了出乎意料失敗的首發11人”，曾在曼聯擔任中場球員的歐文•哈格裏夫斯（退役）表示：“主教練似乎在向（在利物浦壹戰中）經歷混亂的球員們傳達挽回頹勢重振旗鼓的信息。”在16強首回合比賽中，曼聯以三球優勢取得勝利，創造了進入8強的絕對有利局面。雙方的次回合比賽將於17日在貝蒂斯的主場舉行。 10日，歐聯杯（前身聯盟杯）歷史上奪冠次數最多（6次）的塞維利亞隊（西班牙）在16強首回合主場比賽中以2比0輕松戰勝了費內巴切隊（土耳其）。

한국어