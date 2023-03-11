“歐洲版削減通脹法”處於暴風雨前夕……韓國不應再次事後收拾殘局. March. 11, 2023 08:03. . 歐盟將於14日發表旨在加強電動汽車電池主要礦物供應網的《關鍵原材料法案》（CRMA）。根據此前向媒體公開的草案，歐盟計劃把關鍵原材料至少10%以上在區域內生產、40%在區域內加工處理作為目標。有人擔心，繼美國《通貨膨脹削減法》（IRA）之後，被稱為“歐洲版通脹削減法”的該法案可能會對韓國企業造成另壹個打擊。 《關鍵原材料法案》是為了確保核心礦物的穩定，歐盟27個成員國共同應對的戰略意圖而推進的法案。30種主要礦物的壹半以上甚至90%以上依賴於中國、俄羅斯等地的歐洲，從戰爭導致供應網幹擾加劇的去年開始，壹直在摸索進口多元化等對策。據悉，到目前為止，還沒有像美國那樣的原產地限制或差別性支援條款。但是，很難排除今後在具體化法律條款的過程中增加相關內容的可能性。 在電動汽車和電池等尖端產業競爭中，隨著礦物確保戰的升溫，主要國家的貿易壁壘持續上升。經濟區塊化帶來的規制也在增加。據悉，《關鍵原材料法》除了礦物限制外，還將公開碳足跡現狀等，加強環境領域的標準。歐盟還表示，將以配對基金的形式向區域內環保企業提供與美國相同水平的補貼，實際上宣布與美國展開“補貼戰爭”。由於以本國優先主義為先導的歐洲和美國的夾擊，韓國電動汽車和電池企業的負擔很有可能加重。 韓國本來就接連被美國的《通脹削減法》和《半導體支援法》打到了後腦勺，正在為後續應對煞費苦心。上述法案的在細節具體化的過程中，附加了對韓國更不利的條件。不知道何時何地會出臺什麽樣的海外措施。迫切需要減少負面波及效果、守護韓國企業利益的先發制人的方案。在降低核心原材料對中國的依賴度的同時，韓國應該加快自身供應網多元化的步伐。通過全面支援加強技術競爭力等集中培養戰略產業的政策也不能錯失良機。

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