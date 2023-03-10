尹錫悅訪日後岸田文雄將首次訪韓……韓日時隔12年重啟穿梭外交. March. 10, 2023 07:42. by 東京=李尚勛 常駐記者、張寬碩記者 sanghun@donga.com,jks@donga.com. 尹錫悅總統將於16日對日本進行為期兩天的訪問，與日本首相岸田文雄舉行首腦會談。以尹錫悅訪日為開端，中斷12年的韓日“穿梭外交”（往返於對方國家舉行定期首腦會談）也將正式重啟。日本首相岸田文雄最快將於今年下半年作為回訪首次訪韓，目前雙方圍繞這壹方案進入調整階段，成為韓日關系改善象征的穿梭外交正在加快恢復速度。 總統室9日表示，應日本政府邀請，尹錫悅將於16日、17日訪問日本，與岸田文雄舉行首腦會談。日本政府發言人、日本官房長官松野博壹當天也同時宣布了舉行韓日首腦會談及晚餐的消息。總統室表示：“尹總統的此次訪問將恢復中斷12年的韓日雙邊首腦交流。這將成為韓日關系改善和發展的重要裏程碑。” 據悉，兩國政府正在為恢復穿梭外交進行商議。《讀賣新聞》當天報道稱：“韓日兩國在此次首腦會談上朝著確認恢復穿梭外交的方向進入協調。”報道還引用多名相關人士的話表示：“雙方還將就岸田首相在首腦會談之後作為回訪首次訪韓進行協調。”日本首相最後壹次訪韓是時任首相安倍晉三在2018年2月平昌冬奧會開幕之際訪韓。 韓國政府高層相關人士當天表示：“雖然兩國之間還沒有談及此事，但如果此次為了舉行首腦會談訪日，下次訪韓是自然趨勢。” 韓日首腦間的穿梭外交始於2004年，當時盧武鉉總統和日本首相小泉純壹郎每年訪問壹次對方國家，2011年12月野田佳彥擔任日本首相時期李明博總統訪問日本及會談最後中斷。如果岸田文雄的回訪得以實現，穿梭外交將時隔12年再次復活。2017年7月，時任韓國總統文在寅和日本首相安倍晉三就恢復穿梭外交問題達成了協議，但由於關系惡化，未能實現。

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