21世紀文藝復興女性. March. 09, 2023 07:38. . 歧視和排斥的歷史和人類的歷史壹樣悠久。美術史長期以來壹直不承認女性美術家的存在。20世紀60年代後期，隨著女權主義運動，重新審視被歷史遺忘的女性美術家的展示和研究變得活躍起來。盡管如此，當時以白人女性畫為主，有色人雕刻家經常被排除在外。 作為美國20世紀最具影響力的藝術家之壹，奧古斯塔•薩維奇是有著“最初”修飾語的雕塑家。她是1939年在美國建立自己美術館的第壹位非洲裔美國女性，也是紐約世界博覽會為1939年活動委托作品的唯壹黑人女性藝術家。薩維奇展示了將黑人兒童合唱團形象化成豎琴模樣的石膏雕刻。這是從詹姆斯•韋爾登•約翰遜寫的詩《揚起每壹個聲音和歌唱》中獲得靈感制作的。這首詩在1900年被500名學生首次朗誦後被制作成歌曲，在美國黑人社會被稱為國歌，受到了人們的喜愛。這首歌也包含了向著沒有差別的世界和自由而鬥爭的意誌。 事實上，薩維奇的人生也是鬥爭的延續。雖然她獲得了法國美術學校的全額獎學金，但因為膚色問題，獎學金被撤回，沒能繼續學習雕塑。雖然被認可為雕刻家，但總是很窮。因為沒有錢將作品鑄造成青銅，甚至塗了鞋油，使石膏碎片看起來像青銅。 4.8米高的石膏雕刻《豎琴》（1939年）在活動期間制作了眾多微型復制品（照片）和明信片，非常受歡迎。但是博覽會壹結束，原件就和所有的藝術品壹樣都被拆除了。它被當作是為活動而制作的臨時設置物。 進入21世紀後，重新審視薩維奇的工作變得活躍起來。2001年，她的家和工作室被登記為紐約州的歷史場所，2004年，以她的名字命名的公立藝術學校正式開業。繼2019年以“文藝復興女性”為題舉行的紐約回顧展之後，2022年舉辦了展示她的作品的威尼斯雙年展，將她的名字銘刻在世人面前。

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