尹錫悅總統要多照顧“強制征用”受害者、進壹步拉動日本. March. 08, 2023 07:40. . 尹錫悅總統昨天在國務會議上就韓國政府的日本帝國主義強制動員受害賠償解決方法表示，“這是尊重受害者的立場，摸索符合韓日兩國共同利益和未來發展的方案的結果”，再次強調這是韓日面向未來合作的大局決斷。但強制動員受害者和市民團體、在野黨議員們通過緊急時局宣言，主張政府解決方法無效，並表示要舉行簽名運動和譴責集會。 韓國政府的第三方代位償還解決方案可能是已經充分認識到日本方面消極的響應措施、受害者和在野黨方面的強烈反對等所有爭議後得出的結論。據悉，在政府內部不容小覷的負面氛圍下，尹錫悅總統的強烈意誌起到了很大的作用。韓國政府強調，面對朝韓核威脅的高度化，迫切需要韓美日、韓日合作，因此政府認為不能再放任韓日矛盾。 對於韓國提出的這種先發制人的解決方法，日本方面的反應令人失望。對於日方壹直堅持排除直接道歉和賠償的迂回措施，韓國政府直到最後都呼籲日本做出有誠意的政治決斷，但日本沒有做出任何讓步。因為日方的這種態度，韓國國民之間充分出現了“政府是不是太操之過急”的疑問，受害當事人反駁稱“不會要討來的錢”，也是理所當然的。 但是正如政府所強調的那樣，此次提出解決方法並不是解決問題的結束，而是開始。只是把韓日歷史矛盾拋在腦後，剛剛進入了關系正常化的漫長而艱難的過程。因為是在強烈的爭議和反對中出發的，所以需要更加堅持和細心的努力。最重要的是，不能疏忽為平息受害者的反對和尋求理解而做出努力。不幸的歷史留下的傷痛和疙瘩無法輕易治愈。反對聲越大，越要包容。 此外，韓國政府應該引導日本方面采取更加轉變方向的措施。韓國政府期待，以本月中旬尹錫悅總統訪問日本、下月對美國進行國事訪問、5月出席七國集團（G7）峰會為契機，日本方面也會有真誠的態度變化。從現在開始，才是真正發揮能夠安撫受害者和國民心靈的外交能力的時候。

한국어