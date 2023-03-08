55%的大企業表示“上半年不招聘新員工或尚未制定計劃”. March. 08, 2023 07:44. by 具特敎 kootg@donga.com. 相關調查結果顯示，壹半以上的大企業決定今年上半年（1~6月）不招聘新員工，或尚未制定計劃。特別是上半年不招聘的企業比重比去年調查時增加了近壹倍，因此有人擔心就業市場會凍結。 7日，全國經濟家聯合會以銷售額500強企業為對象進行了“2023年上半年新招聘計劃”的調查，結果顯示，54.8%的大企業表示沒有制定上半年新招聘計劃或不招聘員工。具體來說，“新招聘未定”的企業占39.7%，“沒有新招聘計劃”的企業占15.1%。回答“沒有新招聘計劃”的企業相較於去年（7.9%），增加了7.2個百分點。 在今年上半年表示要招聘新員工的企業（45.2%）中，預計減少招聘規模的企業將比前壹年有所增加。表示要減少招聘規模的企業比重為24.6%，比去年（4.3%）增加了20.3個百分點。表示要增加招聘規模的企業占24.6%，比去年（41.4%）減少了16.8個百分點。 對於沒有新員工招聘或不擴大招聘規模的原因，企業回答最多的是“高利率、高物價、高匯率等3高余波”、“供應網不穩定等國內外經濟狀況不好”、“結構調整和緊縮經營等公司內部情況困難”等，比重分別為29.0%左右。

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