沃爾沃CEO下周訪韓，有可能與國內電池公司展開合作討論. March. 06, 2023 07:36. by 金在亨 monami@donga.com. 記者5日獲悉，宣布“向電動汽車品牌轉變”的沃爾沃汽車首席執行官吉姆•勞恩（CEO•照片）將於下周訪韓。能否與國內電動汽車電池企業進行合作討論備受關註。 勞恩CEO將於12日下午抵達韓國，並於13日與沃爾沃汽車官方經銷商舉行會議等正式日程。據悉，在結束在韓國的正式日程後，他將於14日前往日本。勞恩擔任英國家電企業戴森的CEO（2017~2020年），還領導了“戴森電動汽車項目”。 他在沃爾沃也為了實現“2030年轉換為電動汽車品牌”的目標，正在帶頭指揮全球合作。在沃爾沃去年的年銷售額中，電動汽車所占的比重為11%。沃爾沃還曾表示，到2025年，所有車型的50%將由純電動汽車構成。沃爾沃繼2019年10月和2021年3月分別推出“XC40 Recharge”和“C40 Recharge”後，計劃今年下半年（7~12月）批量生產大型電動運動型多功能車（SUV）“EX90”。 據悉，目前C40 Recharge搭載了LG能源解決方案的電池，但為了攻擊性的陣容擴張，需要與電池企業進行追加合作。據悉，雖然與電池企業的會議尚未確定，但訪韓前調整日程的可能性仍然存在。汽車業界相關人士表示：“此次訪韓是羅恩就任CEO後首次檢查東亞工廠和市場的層面”，“據我所知，商務會議現在還在繼續增加。”

한국어