韓國率先提出“強制征用”解決方法，日本應著眼“今後百年”作出回答. March. 06, 2023 07:35. . 韓國政府今天宣布日本帝國主義強占時期強制征用受害賠償解決方法的最終方案。據悉，將是韓國企業首先出資向受害者賠償，日本企業今後參與的方式。方案中重點提到，雖然是被告企業但壹直拒絕賠償的日本三菱重工業和日本制鐵，將通過韓日兩國經濟團體建立的“未來青年基金"間接參與”。據悉，日本的道歉將繼承1998年韓日共同宣言（金大中-小淵宣言）的水平。 選擇迂回路線的韓國政府方案是為了拉進堅決否認賠償責任的日本政府和企業。考慮到受害者壹直要求被告企業通過參與進行真誠的道歉，這壹方案有不少不足之處。在野黨在正式宣布之前就稱這是“屈辱外交”，提高了抨擊的力度。在明顯預料到反對的情況下，政府仍然拿出最終方案這壹殺手鐧，這可能是要擺脫歷史束縛、走向未來的意誌的表現。 韓國從去年7月組成民官協議體開始，經過近1年的反復討論和協商，但日本壹直沒有表現出有意義的立場變化。韓國政府稱這樣的日本為“合作夥伴”，主動向其伸出了手。韓國忍受著國內的政治風險，時隔3年終於實現了韓日首腦會談。現在倒是根本沒有賠償責任的韓國企業正在首先準備賠償金。如果日本不做出有誠意的回應，那麽在逆風中好不容易制定的最終方案也將被推翻，這將給兩國帶來很大的負擔。 韓日兩國在全球局勢和東北亞經濟、安保格局時刻變化的情況下，站在了需要改善關系的歷史分岔點上。日益擴大的朝核威脅、圍繞技術霸權的美中矛盾、俄羅斯-烏克蘭戰爭長期化、得勢的本國優先主義動向等，都是即使齊心協力也很難克服的挑戰。雖然不能回避過去，但是也不能永遠被過去束縛。 現在球已踢給日本。日本政府應該接受韓國提出的解決方法，以最大限度的轉變性措施予以響應。日本企業應該真誠地向受害者表示歉意，並擴大其規模和範圍，參與賠償和基金籌集。現實情況是，除了強制征用外，佐渡礦山、日軍“慰安婦”、獨島等需要解決的歷史及懸案堆積如山。如果不能抓住打開突破口的這次機會，兩國都將無法為年輕壹代開辟新的未來。希望日本以展望未來100年的姿態作出答復。

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