充滿人間愛意的照片. March. 06, 2023 07:35. . “我被生活所驅動。我喜歡人們，喜歡人們走過的街道。我不隱藏自己，但我也不想再讓任何人感到不舒服。”―出自威利•羅尼斯的《那些日子》中 威利•羅尼斯是世界三大人文主義攝影師。他和亨利•卡蒂埃•布雷松、羅伯•杜阿諾都是代表法國的攝影師。主要在街上把日常生活中的人們用照片記錄下裏，飽含真情的他的視線將“極其平凡”轉變為“特別美麗”。 他的代表作之壹就是講述以明朗的表情拿著法式長棍面包奔跑的少年的《小巴黎人》（1953年）。他的文章和照片中充滿了過去某個地方我們的樣子或某個故事。所以細細品味的時候會壹直微笑。 他的照片對當今時代的啟示也很大。手裏拿著智能手機的我們有時比攝影師拍更多的照片，還感嘆“像作品壹樣”。即使不舉辦展示會，也可以盡情分享我的“作品”。但是從某種角度來看，我們連對照片的姿態都沒有考慮，只是各自手裏都握著相機（智能手機）而已。裝飾的設定、圖像修正應用程序、標簽或Mention似乎變得更加重要。照片雖然會留下回憶和記錄，但也會成為炫耀自己、宣傳、營銷的手段，甚至有時還會成為給他人帶來痛苦的武器。 現在我們應該如何拍攝、保管、處理照片呢？主要拍什麽樣的照片，拍什麽樣的人呢？在長期受到喜愛的攝影作品之外，還有人的故事和溫暖的人類愛。在照片珍貴的時代，羅尼斯留下的作品似乎提出了很多話題。照片變得非常常見的最近，這些都是我們應該考慮壹下的部分。

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