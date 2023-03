SIE亞太區代表:“遊戲擴張性大,優先考慮韓國量身定做型事業”. March. 06, 2023 07:35. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 今年1月在美國國內在線視頻服務(OTT)HBO MAX公開的電視劇《最後生還者The Last of Us》。該劇講述了人類因來歷不明的黴菌而變成僵屍的內容,在美國播出兩天後,觀眾人數就超過了1000萬名,累計點擊量突破了1億次。電視劇原作是視頻遊戲機(console)、PlayStation(PS)的同名遊戲。電視劇之所以受歡迎,是因為遊戲已經確保了世界性的粉絲群。 記者見到了擁有PS和制作《最後生還者》的遊戲開發企業“Nuaghty Dog”的全球遊戲企業索尼互動娛樂(SIE)的亞太區代表沃威克•萊特(照片)。他最近在接受本報視頻采訪時表示:“遊戲是數碼時代擴張性最大的復合文化內容。”Nuaghty Dog的另壹款人氣遊戲《秘境探險Uncharte誒》也在去年以電影上映。他說:“投入1.2億美元(約1561億韓元)制作費的這部電影在世界上獲得了超過4億美元的收益。” 在Nuaghty Dog的遊戲中,接近真實的畫面和固有的世界觀、完成度高的音樂被認為是受歡迎的主要原因。作為《最後生還者1》(2013年)的後續作品,2020年推出的《最後生還者》第二部由女主人公艾莉演唱的《Take on me》的吉他編曲獲得了很高的人氣。這首歌是20世紀80年代挪威流行組合“A-ha”的代表曲。SIE上個月推出了利用虛擬現實(VR)技術的遊戲機VR2。今年公司推出了30多款VR專用遊戲,《最後生還者》的PC版遊戲也將於29日推出。萊特代表表示:“在信息技術(IT)領域領先,而且熱情用戶較多的韓國是大眾文化界的領頭羊”,“將優先考慮實施符合韓國特點的事業戰略。”

