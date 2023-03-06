中國今年的經濟增長目標為“5%左右”，創歷史新低. March. 06, 2023 07:36. by 金祺容 kky@donga.com. 中國將今年的經濟增長目標值定為“5.0%左右”。這是自1994年開始宣布表年度增長率目標以來的最低值。這比去年采取新冠擴散及封鎖措施的目標值（5.5%左右）還要低。分析認為，這意味著，對於中國國家主席習近平開始執政第三期的今年的經濟增長，相比“全力以赴”，中國更註重加強國防力量、穩定體制等，以與美國展開霸權競爭。 中國國務院總理李克強5日在北京人民大會堂開幕的全國人民代表大會（相當於國會）工作報告中公開表示，今年的增長率目標定為“5%左右”。中國去年提出了5.5%的增長率目標值，但由於“新冠動態清零”政策，實際上僅為目標值壹半的3.0%。 雖然對中國恢復經濟活動帶來的經濟復蘇抱有期待，但保守地提出了增長率目標值，這可能是對連續兩年未達到目標的擔憂起到了作用。據分析，全球經濟放緩跡象和美國主導的西方勢力牽制中國等對外經濟條件並不樂觀，這也是設定低目標值的背景。李克強似乎考慮到了美國對華尖端技術產業的限制，當天還強調了“科學技術自立自強”。 今年的國防預算為1.5537萬億元（約293.1366萬億韓元），比去年增加7.2%。這比去年的增加率（7.1%）還要高，總額也是歷屆最大規模。這表明，在圍繞臺灣等與美國之間的對立局面中，不會輸給美國。李克強表示，“將貫徹反對臺灣獨立和促進祖國統壹”，再次闡明了推進“兩岸統壹”的意志。

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